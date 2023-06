Eventi 208

Gli alunni della Rosso di San Secondo di Caltanissetta premiati al concorso "Saverio Mercadante" di Napoli

Premi per la "Rosso Orchestra" ma anche per diversi solisti nel pianoforte e nella chitarra

Redazione

Gli alunni della scuola Rosso di San Secondo diretta dalla dirigente scolastica Bernardina Ginevra hanno partecipato al concorso musicale nazionale "Saverio Mercadante" che si è svolto a Napoli all'interno del'istituto Alberghiero "Vittorio Veneto". Al Concorso hanno partecipato in qualità di componenti della ORCHESTRA ROSSO di SAN SECONDO e SOLISTI 58 alunni delle seguenti CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Classe Di Flauto Traverso, Prof.ssa Liliana Aiera

Classe di Violino, Prof Nino Gatto

Classe di pianoforte, Prof Angelo Palermo,

Classe di Chitarra Prof Claudio Rap

Ha partecipato inoltre anche una ex alunna del corso di Violino, Vittoria Giugno che attualmente frequenta il liceo "Ruggero Settimo" e un alunno della Lombardo Radice, Cesare Valdesi, classe di Flauto Traverso, in quanto partecipanti al progetto musicale legato alla continuità didattica fra primaria e secondaria.

Questi i premi assegnati ai ragazzi. Il primo premio, con 98/100 alla "Rosso Orchestra". Tre primi premi sono andati ai solisti nella sezione pianoforte (Marco Ciresi, Chiara Nicole Giannavola, Beatrice Provenzano), nella sezone chitarra (Giorgia Romano, Michele D. Ruvolo, Gabriele Cortese, Daniel M. Messina, Samuele Vaccaro)

Questi i componenti dell'orchestra.

Classe di Flauto Traverso

Prof.ssa Liliana Aiera

Vittoria Bartolotta

Silvio Bellanca

Miriam Cilio

Alice Cortese

Ludovica D’anna

Martina Di Prima

Flavia Falletta

Sophie Gambino

Lorenzo Gangitano

Elena Hu Huibing

Gioia Livecchi

Salvatore Nicoletti

Carola Pace

Cesare Valdesi

Classe 5, I.C. L.Radice

Classe di Violino

Prof. Niino Gatto

Alessio Armone

Desirée Di Giovanni

Michele L. Fasciana

Ginevra M. Giugno

Vittoria M Giugno , ex alunna

Giulia Ilardo

Macaluso Kiara

Alice La China

Gopi Naral

Classe di Pianoforte

Prof Angelo Palermo

Carola Amico

Marco Ciresi

Giorgia M. Di Benedetto

Gaia Del Popolo Carciopolo

Gaia Di Pietra

Sofia Fulco

Miriam Genualdi

Alice Giannavola

Chiara Giannavola

Aurora Giglio

Riccardo Muni

Intilla Nicolo

Greta Patera

Beatrice Provenzano

Alessio Michele Rancu

Sara Ruvolo

Riccardo Scivoli

Francesca Tomasella

Classe di Chitarra

Prof Claudio Rap

Eva Giugno

Alberto Ianni’

Jasmin Leonardi

Giada Lo Celso

Martina Miraglia

Alberto Pardo

Elsa Randazzo

Ester Vaccaro

Giuliana La Porta

Daniel M Messina

Giorgia Romano

Michele D. Ruvolo

Paola Sortino

Gabriele Cortese

Giovanni Giuliana

Michele Ruvolo

Samuele Vaccaro



