Attualita 231

Gli alunni della "Carducci" di San Cataldo protagonisti assoluti alla XIV Edizione del Concorso musicale "M. G. Cutuli"

Il Dirigente scolastico, prof. Salvatore Parenti, si congratula con gli studenti e le famiglie dei vincitori e sottolinea la qualità dell’indirizzo musicale dell’Istituto

Redazione

15 Maggio 2022 08:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gli-alunni-della-carducci-di-san-cataldo-protagonisti-assoluti-alla-xiv-edizione-del-concorso-musicale-m-g-cutuli Copia Link Condividi Notizia

Proclamati i vincitori ed i classificati della XIV Edizione (online) del Concorso musicale “M. G. Cutuli” in occasione della manifestazione conclusiva che ha avuto luogo a Crotone, il 12 e 13 maggio 2022. La manifestazione ha visto primeggiare diversi studenti della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, in molte categorie. Di seguito i premi conseguiti e gli studenti vincitori:

1° premio assoluto con punti 98/100 Ensemble di chitarra: Classe II D

1° premio assoluto con punti 98/100 pianoforte a 6 mani: Classe III D

1° premio con punti 96/100 Ensemble di chitarra: Classe I D

2° premio con punti 93/100 Ensemble di clarinetti: Classi II e III D

Nella categoria Solisti Pianoforte 1° Media

1° premio assoluto alunno Spiaggia Andrea con 100/100

1° premio assoluto alunna Stuppia Alice con 98/100

Nella categoria Solisti Pianoforte 2° Media

1° premio assoluto alunna Bonfanti Alessandra con 98/100

1° premio alunna Dell’Aira Elena con 96/100

Il Dirigente scolastico, prof. Salvatore Parenti, si congratula con gli studenti e le famiglie dei vincitori e sottolinea la qualità dell’indirizzo musicale dell’Istituto, ancora una volta si afferma in campo nazionale, grazie alla professionalità ed all’impegno appassionato dei docenti di strumento musicale prof. Angelo Culmone (clarinetto), prof. Mario Ferrara (chitarra) e prof.ssa Clara Scarlata (pianoforte). Nelle scorse settimane l’Istituto ha presentato progetti volti ad ottenere finanziamenti per strutturare ed ammodernare gli spazi dedicati alla musica ed alle espressioni artistiche che, ove finanziati, consentiranno di avere i laboratori artistici e l’auditorium all’avanguardia nel territorio. Di seguito l’elenco completo degli studenti che hanno partecipato al concorso:



Ensemble Chitarra 1 D

Callari Simone, Falzone Sofia, Ferlisi Claudia, Lo Vetere Gaia, Mosca Marta, Riggi Caterina Ilaria

Ensemble Chitarra 2 D

Amico Vincenzo, Baglio Daniele, Bonura Mattia, Peregrino Antonio, Sole Paola, Violo Marta

Clarinetti 2 D

Bonsignore Simone, Caramanna Cataldo, Gattuso Marta, Palermo Marco, Riggi Davide, Urso Vittoria

Clarinetti 3 D

Averna Daniele, Baglio vittorio, Farruggia Sara, Felici Arcangelo, Riggi Simone Pio.



Proclamati i vincitori ed i classificati della XIV Edizione (online) del Concorso musicale "M. G. Cutuli" in occasione della manifestazione conclusiva che ha avuto luogo a Crotone, il 12 e 13 maggio 2022. La manifestazione ha visto primeggiare diversi studenti della Scuola secondaria di I grado "G. Carducci" di San Cataldo, in molte categorie. Di seguito i premi conseguiti e gli studenti vincitori:

1° premio assoluto con punti 98/100 Ensemble di chitarra: Classe II D

1° premio assoluto con punti 98/100 pianoforte a 6 mani: Classe III D

1° premio con punti 96/100 Ensemble di chitarra: Classe I D

2° premio con punti 93/100 Ensemble di clarinetti: Classi II e III D Nella categoria Solisti Pianoforte 1° Media

1° premio assoluto alunno Spiaggia Andrea con 100/100

1° premio assoluto alunna Stuppia Alice con 98/100

Nella categoria Solisti Pianoforte 2° Media

1° premio assoluto alunna Bonfanti Alessandra con 98/100

1° premio alunna Dell'Aira Elena con 96/100 Il Dirigente scolastico, prof. Salvatore Parenti, si congratula con gli studenti e le famiglie dei vincitori e sottolinea la qualità dell'indirizzo musicale dell'Istituto, ancora una volta si afferma in campo nazionale, grazie alla professionalità ed all'impegno appassionato dei docenti di strumento musicale prof. Angelo Culmone (clarinetto), prof. Mario Ferrara (chitarra) e prof.ssa Clara Scarlata (pianoforte). Nelle scorse settimane l'Istituto ha presentato progetti volti ad ottenere finanziamenti per strutturare ed ammodernare gli spazi dedicati alla musica ed alle espressioni artistiche che, ove finanziati, consentiranno di avere i laboratori artistici e l'auditorium all'avanguardia nel territorio. Di seguito l'elenco completo degli studenti che hanno partecipato al concorso:

Ensemble Chitarra 1 D

Callari Simone, Falzone Sofia, Ferlisi Claudia, Lo Vetere Gaia, Mosca Marta, Riggi Caterina Ilaria

Ensemble Chitarra 2 D

Amico Vincenzo, Baglio Daniele, Bonura Mattia, Peregrino Antonio, Sole Paola, Violo Marta

Clarinetti 2 D

Bonsignore Simone, Caramanna Cataldo, Gattuso Marta, Palermo Marco, Riggi Davide, Urso Vittoria

Clarinetti 3 D

Averna Daniele, Baglio vittorio, Farruggia Sara, Felici Arcangelo, Riggi Simone Pio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare