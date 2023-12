Attualita 189

Gli alunni della "Carducci" di San Cataldo alla scoperta dei luoghi in cui visse la venerabile Marianna Amico Roxas

Figura attuale e significativa non solo per le donne consacrate a Dio, ma per tutti

Redazione

21 Dicembre 2023 21:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gli-alunni-della-carducci-di-san-cataldo-all-scoperta-dei-luoghi-in-cui-visse-la-venerabile-marianna-amico-roxas Copia Link Condividi Notizia

Mercoledì 20 dicembre 2023, sei classi della Scuola secondaria di I grado “Carducci-Balsamo” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, hanno fatto un percorso di conoscenza nei luoghi in cui visse la venerabile Marianna Amico Roxas. Il percorso fa parte di un progetto triennale che ha lo scopo di far conoscere il territorio, la cultura e la storia locale, facendo scoprire, alle ragazze e ai ragazzi sancataldesi, le proprie radici e offrendo loro modelli di vera umanità e di profonda cultura.

L’evento si colloca nel contesto delle iniziative programmate per la celebrazione del 140° anniversario della nascita della Venerabile, figura esemplare di cristiana matura e di impegno civile per l’attenzione costante e per la carità concreta verso chiunque si trovava in situazione di necessità materiale e spirituale. Figura attuale e significativa non solo per le donne consacrate a Dio, ma per tutti.

Il percorso ha avuto inizio dal Corso Vittorio Emanuele, in un edificio al n. 318, luogo in cui sorgeva la casa natale della Roxas. Nell’attuale palazzo, il 24 giugno 2017, la Compagnia di Sant’Orsola ha collocato una “lapide ricordo”. Oggi, nell’androne del palazzo, col consenso e la gioia dei condomini, sono stati inaugurati dei pannelli fotografici, donati dalla Compagnia di Sant’Orsola con la collaborazione del grafico Claudio Lipari, ex alunno della scuola “Carducci-Balsamo” che, nell’anno 2003, ricevette il primo premio insieme ai compagni di classe Davide Anzalone e Giorgio Sferrazza, per avere partecipato al primo concorso sulla Venerabile. Salvatore Pirrera, un cittadino appassionato di fotografia, ha donato una foto inedita dell’antico palazzo in cui visse la famiglia Amico Roxas. Luigi Nardillo e Sofia Cazzetta della Compagnia teatrale Medea, con la regia di Ivan Giumento, hanno interpretato i genitori di Marianna Amico Roxas. Un alunno, Andrea S.,del corso musicale, ha allietato l’evento con suggestive note al pianoforte.

Alla manifestazione di mercoledì 20 dicembre sono intervenuti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, l’avv. Gioacchino Comparato, sindaco della Città di San Cataldo, Carmela Burgio, direttrice della Compagnia di Sant’Orsola della Diocesi di Caltanissetta, padre Alessandro Giambra, arciprete, padre Maurizio Vullo, assistente ecclesiastico della Compagnia di Sant’Orsola, padre Giuseppe Provenzano, padre Giuseppe Anzalone, parroco di Santo Stefano – territorio parrocchiale nel quale ha avuto luogo l’evento.

Le altre tappe del percorso effettuato dagli alunni e dalle alunne della “Carducci-Balsamo” sono state Casa Sant’Angela, in via Garibaldi n. 72, casa voluta fortemente dalla Venerabile per la Compagnia di Sant’Orsola e dove oggi si conservano alcune cose a lei appartenute, e la Chiesa Madre di San Cataldo, ove giacciono le spoglie mortali di Marianna Amico Roxas.



Mercoledì 20 dicembre 2023, sei classi della Scuola secondaria di I grado "Carducci-Balsamo" di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, hanno fatto un percorso di conoscenza nei luoghi in cui visse la venerabile Marianna Amico Roxas. Il percorso fa parte di un progetto triennale che ha lo scopo di far conoscere il territorio, la cultura e la storia locale, facendo scoprire, alle ragazze e ai ragazzi sancataldesi, le proprie radici e offrendo loro modelli di vera umanità e di profonda cultura. L'evento si colloca nel contesto delle iniziative programmate per la celebrazione del 140° anniversario della nascita della Venerabile, figura esemplare di cristiana matura e di impegno civile per l'attenzione costante e per la carità concreta verso chiunque si trovava in situazione di necessità materiale e spirituale. Figura attuale e significativa non solo per le donne consacrate a Dio, ma per tutti. Il percorso ha avuto inizio dal Corso Vittorio Emanuele, in un edificio al n. 318, luogo in cui sorgeva la casa natale della Roxas. Nell'attuale palazzo, il 24 giugno 2017, la Compagnia di Sant'Orsola ha collocato una "lapide ricordo". Oggi, nell'androne del palazzo, col consenso e la gioia dei condomini, sono stati inaugurati dei pannelli fotografici, donati dalla Compagnia di Sant'Orsola con la collaborazione del grafico Claudio Lipari, ex alunno della scuola "Carducci-Balsamo" che, nell'anno 2003, ricevette il primo premio insieme ai compagni di classe Davide Anzalone e Giorgio Sferrazza, per avere partecipato al primo concorso sulla Venerabile. Salvatore Pirrera, un cittadino appassionato di fotografia, ha donato una foto inedita dell'antico palazzo in cui visse la famiglia Amico Roxas. Luigi Nardillo e Sofia Cazzetta della Compagnia teatrale Medea, con la regia di Ivan Giumento, hanno interpretato i genitori di Marianna Amico Roxas. Un alunno, Andrea S.,del corso musicale, ha allietato l'evento con suggestive note al pianoforte. Alla manifestazione di mercoledì 20 dicembre sono intervenuti: il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, l'avv. Gioacchino Comparato, sindaco della Città di San Cataldo, Carmela Burgio, direttrice della Compagnia di Sant'Orsola della Diocesi di Caltanissetta, padre Alessandro Giambra, arciprete, padre Maurizio Vullo, assistente ecclesiastico della Compagnia di Sant'Orsola, padre Giuseppe Provenzano, padre Giuseppe Anzalone, parroco di Santo Stefano - territorio parrocchiale nel quale ha avuto luogo l'evento. Le altre tappe del percorso effettuato dagli alunni e dalle alunne della "Carducci-Balsamo" sono state Casa Sant'Angela, in via Garibaldi n. 72, casa voluta fortemente dalla Venerabile per la Compagnia di Sant'Orsola e dove oggi si conservano alcune cose a lei appartenute, e la Chiesa Madre di San Cataldo, ove giacciono le spoglie mortali di Marianna Amico Roxas.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare