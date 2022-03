Attualita 343

Gli allievi della Eap Fedarcom sistemano le aree verdi di Caltanissetta e San Cataldo

Ieri, 8 marzo 2020, gli allievi hanno svolto le loro ore di laboratorio all'interno della villa comunale di San Cataldo

Redazione

Nell’ente di formazione EAP FEDARCOM di Caltanissetta si sta svolgendo il corso di “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi” previsto dall’Avviso 8/2016 e finanziato dalla regione Sicilia. Il corso, iniziato lo scorso 19 ottobre e strutturato in lezioni teorico-pratiche, ha coinvolto donne e uomini in cerca di occupazione con l’obiettivo di sviluppare competenze tecnico-professionali che permetteranno loro di inserirsi nel mondo del lavoro. Le allieve e gli allievi durante questi mesi hanno imparato ad utilizzare le attrezzature da giardinaggio, hanno studiato e approfondito le diverse tipologie di giardino, piante e alberi, ma soprattutto hanno messo in pratica tutto quello che hanno appreso durante le ore frontali in aula e presso il vivaio “VerdeAmico” di Caltanissetta.

Ormai consapevoli del loro ruolo e delle loro conoscenze e coadiuvati dai docenti, gli allievi del corso di Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi hanno voluto dare un contributo alle città di Caltanissetta e San Cataldo prendendosi cura delle ville comunali e aiuole pubbliche. Ieri, 8 marzo 2020, gli allievi hanno svolto le loro ore di laboratorio all'interno della villa comunale di San Cataldo, dove sono stati calorosamente accolti dall’Assessore al Verde pubblico, Michele Giarratana, che si è complimentato con docenti e discenti per l’impegno e la passione mostrati. Di fatti, gli allievi hanno messo in pratica le procedure di pulizia, riordino dell’area e manutenzione delle piante.

«Il corso purtroppo è quasi terminato, sono molto soddisfatto dell’impiego svolto dagli allievi, sono tutti motivati e predisposti al lavoro. È proprio un bel gruppo nonostante le loro diversità, alcuni sono già adulti, altri sono più giovani ma tutti si sono messi in gioco senza mai tirarsi indietro» – riferisce Gianluca Amico docente del corso. «Abbiamo formato un bel gruppo e il corso è stato molto interessante e ben strutturato, i docenti sono molto preparati e professionali, è un vero peccato stia già terminando» – aggiunge uno dei discenti. Una volta terminato il corso, gli allievi saranno inseriti nelle aziende del territorio dove svolgeranno altre 200 ore di tirocinio per affinare ulteriormente le tecniche relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all'ortofloricoltura. Il personale di segreteria e i tutor si ritengono pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti, delle collaborazioni instaurate con i docenti e le imprese del territorio nisseno e intendono ringraziare il Comune di San Cataldo per aver autorizzato gli allievi a prendersi cura del verde pubblico della Villa Comunale.



