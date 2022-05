Giuseppe Tumminelli confermato presidente dell'associazione Real Maestranza Città di Caltanissetta

In data 25 maggio 2022, nei locali del museo "ex Gil" di via Rochester, a Caltanissetta, si è riunito il consiglio direttivo dell'Associazione Real Maestranza città di Caltanissetta, (istituzione più antica della città nata nel 1551) per eleggere il nuovo presidente e le altre cariche per il triennio 2022-2024. Dopo varie consultazioni, all'interno del consiglio direttivo formato da dieci Categorie Artigiane, al quale era anche presente il Gran Cerimoniere della Real Maestranza Gianni Taibi, si è proceduto alle votazioni, confermando Giuseppe Tumminelli (Capitano della Real Maestranza anno 2017, e presidente della Categoria Carpentieri) alla presidenza dell'Associazione Real Maestranza città di Caltanissetta. In questo suo secondo mandato, sarà affiancato dai vicepresidenti Angelo Palermo (Categoria Idraulici-Stagnini) e Antonio Amico (Categoria PanificatoriPasticcieri e Cuochi) dal segretario Gianluca Taibi (Categoria Muratori) dal tesoriere Aldo Buscemi (Categoria Barbieri-Acconciatori) e dai consiglieri Roberto Nicosia (Categoria Falegnami-Ebanisti) Salvatore Dimauro (Categoria Fabbri) Gaetano Villanucci (Categoria Pittori-Decoratori) Filippo Aleo (Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri) e Luigi Fiocco (Categoria Marmisti) Il presidente Giuseppe Tumminelli, al termine delle elezioni esprime un sentito ringraziamento a tutto il consiglio direttivo, augurando di proseguire nel segno della tradizione i vari obiettivi che la storica associazione intende portare avanti (riconoscimento Unesco, Accademia delle Arti e dei Mestieri) al fine di tutelare e valorizzare gli antichi mestieri.