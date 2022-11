Politica 368

Giunta Gambino, fuori Camizzi e dentro due nuovi assessori. Il post sul mazzo di fiori e le parole di Vincenzo Cancelleri: "Finirà questo film dove ti stai divertendo"

Tra Roberto Gambino e Giancarlo Cancelleri sembra finito l'idillio. Ma finora l'unico a sbilanciarsi è il fratello Vincenzo. Luciana Camizzi posta dei fiori, poi rimuove, poi ri-posta

Rita Cinardi

L'entrata di due nuovi assessori in giunta, Ivan Rando e Ettore Garozzo, e l'uscita di Luciana Camizzi, comunicata ieri tout court dal sindaco Roberto Gambino apre un nuovo scenario nella politica nissena. Già perché se il primo cittadino, alla domanda sul perché proprio Luciana Camizzi abbia dovuto dire addio alla giunta, ha risposto con un "normale turn over di giunta", la sua ormai ex assessora al Bilancio risponde su facebook con un post che non è passato inosservato. Un mazzo di fiori regalato dall'assessore alla Cultura Marcella Natale accompagnato da un grazie e un inno all'amicizia vera. Post che dopo un'ora è stato rimosso e ripubblicato alle 20.30, questa volta senza fare menzione all'assessore Natale e solo la frase: "L'amicizia prima di ogni cosa. Grazie". La diretta interessata interrogata sul motivo della sua uscita dalla giunta dalla redazione di Seguo News ha risposto: "Lunedì lo farò".

E nel frattempo però non è sfuggito un altro particolare. Vincenzo Cancelleri, fratello degli ex deputati Azzurra e Giancarlo, anche lui attivista del Movimento 5 Stelle ieri in un post su facebook aveva commentato così la scelta del sindaco: "Scelta assolutamente personale (sia le dimissioni che l’inserimento dei nuovi assessori) SENZA aver informato consiglieri e attivisti. Ormai il delirio di onnipotenza porta il Sindaco a sentirsi il “padrone “ del Movimento a Caltanissetta. Però una cosa è certa, finirà questo film dove si sta divertendo". Parole non certo tenere quelle pronunciate nei confronti di colui che fu scelto dal Movimento per diventare il sindaco della città ma che tendono a confermare quello che ormai da tempo si vociferava: tra Roberto Gambino e Giancarlo Cancelleri sarebbe finito l'idillio. Il motivo non è dato saperlo.

Adesso però ci si chiede da che parte staranno i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Due si erano già tirati fuori, Fabrizio Di Dio e Valeria Visconti. Il primo transitato al Gruppo Misto la seconda alla Lega. Ma a sostegno di Gambino resta comunque una maggioranza nutrita, ben 12 consiglieri comunali. Da parte loro tutto tace: nessun bevenuto, almeno pubblicamente, ai due nuovi arrivati e neanche un arrivederci alla ex esponente della giunta. A salutarla con un mazzo di fiori, con il suo modo di fare sempre elegante e gentile, ci ha pensato l'assessore alla Cultura Marcella Natale. Post Scriptum: in seguito alla pubblicazione dell'articolo è arrivato un messaggio da parte di Luciana Camizzi che ha precisato che il tag a Marcella Natale era stato messo per errore. Così come chiesto inseriamo la precisazione. Rita Cinardi



