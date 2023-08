Attualita 792

Giuliano Gattei: "Perché un miracolo intermittente a Caltanissetta e Petralia"

" A Caltanissetta la statua di San Michele Arcangelo della Cattedrale, come dicono libri antichi e moderni, muove gli occhi da quasi quattro secoli"

Redazione

A Genazzano, a 40km da Roma il quadro della Madonna del Buon consiglio è “sospeso” nel vuoto, senza sostegni dal 1467, è un miracolo definito CONTINUO, sono pochi ma poco noti. Invece a Caltanissetta la statua di San Michele Arcangelo della Cattedrale, come dicono libri antichi e moderni, muove gli occhi da quasi quattro secoli, però non avviene continuamente ma al bisogno, quando c’è chi lo merita, quindi è difficile fotografarli. Altrettanto a Petralia Sottana, gli occhi del quadro di San Michele sono stati sempre fotografati per caso e più volte, aperti, e una volta ha pianto. Quindi sono miracoli identici nella modalità, ma che possiamo definire INTERMITTENTI che si avverano al bisogno, forse quando viene concessa una grazia, o la richiesta viene “attenzionata”.

Quindi Caltanissetta e Petralia sono collegate da almeno due elementi: il Santo è lo stesso, poi entrambi gli occhi NON sono stati fatti da mano umana! Infatti nella statua lo scultore disse di averli trovati scolpiti mentre dormiva disperato per non riuscire a farli, e nel quadro della edicola votiva di Petralia il famoso Giudo Reni li dipinse chiusi, ma nelle foto risultano aperti ed azzurri. Altra difficoltà è ipotizzare le motivazioni, specie per la lacrima. La Madonna ha pianto molto e molte volte, perché il mondo peggiora sempre più, ma San Michele non vuole certo far concorrenza alla sua regina.

E’ un guerriero, ha pianto una sola lacrima, e - secondo un piccolo sondaggio fatto tra i suoi devoti- 1) non per il mondo corrotto ma per la commozione, gioia, sorpresa, di vedere quasi duemila persone venute al primo pellegrinaggio pubblico alla edicola il 30 settembre 2012, 2) per lasciare in questo mondo sempre più dominato dalla Stampa, che impone a tutti opinioni omologate, una prova su apparecchiature professionali, sicure, che potesse aiutare la divulgazione, da lui espressamente richiesta, dei suoi messaggi, infatti una copia del primo messaggio, è proprio a lato del quadro nella edicola di Petralia. Chi conosce la Storia sa che molte verità accettate da tutti, in realtà sono false, sono bufale, sono miti a volte costruiti ad arte! Giuliano Gattei



