Giudici popolari, i residenti nel Comune di Gela possono presentare istanza al settore demografico

Per poter esplicare le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise occorre essere in possesso di alcuni requisiti

Redazione

29 Aprile 2021 19:29



Comincia domani l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Assise di Appello. Il sindaco Lucio Greco invita tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, e che risiedono a Gela, a presentare domanda presso gli uffici del settore demografico, entro e non oltre il 31 luglio. Per poter esplicare le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni e titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per poter esplicare, invece, le funzioni di giudice popolare di Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti previsti dai punti A, B e C occorre essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Non possono iscriversi e/o esplicare tali funzioni i magistrati, e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Le domande possono essere presentate in carta libera o su appositi moduli che verranno forniti dal Comune



