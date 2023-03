Sport 216

Giro di Sicilia, in sella il vincitore dell'ultima edizione Damiano Caruso e il campione olimpico su pista Elia Viviani

Dall’11 al 14 aprile la corsa toccherà buona parte dell’isola con quattro tappe emozionanti

Redazione

21 Marzo 2023 16:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giro-di-sicilia-in-sella-il-vincitore-dellultima-edizione-damiano-caruso-e-il-campione-olimpico-su-pista-elia-viviani Copia Link Condividi Notizia

Dall’11 al 14 aprile la corsa toccherà buona parte dell’isola con quattro tappe emozionanti. Si partirà da Marsala mentre l’ultima tappa terminerà a Giarre dopo aver scalato l’Etna. Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo. Annunciato tra i partenti il vincitore dell'ultima edizione, Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista Elia Viviani.

Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport: “Ci riempie d’orgoglio ospitare anche quest’anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva”.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato di Rcs Sport: "Il rapporto con la Regione Sicliana è consolidato ormai da diversi anni come dimostra Il Giro di Sicilia, che riproponiamo ad aprile, e le altre iniziative organizzate di recente tra cui la Grande Partenza del Giro d'Italia del 2020 e la Palermo Sport Tourism Arena, manifestazione che ha avuto un grandissimo successo raccogliendo oltre 50mila presenze al Foro Italico nell'arco dei tre giorni. Questi eventi hanno una ricaduta molto importante sul territorio sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista del ritorno d'immagine in quanto questa bellissima regione, una terra straordinaria ricca di tradizione, storia e cultura, sarà visibile in tutto il mondo. Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l'economia del territorio che le ospita. Siamo certi che questa cooperazione possa continuare e portare vantaggi ad entrambi sia a breve che lungo termine".



Dall'11 al 14 aprile la corsa toccherà buona parte dell'isola con quattro tappe emozionanti. Si partirà da Marsala mentre l'ultima tappa terminerà a Giarre dopo aver scalato l'Etna. Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo. Annunciato tra i partenti il vincitore dell'ultima edizione, Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista Elia Viviani. Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport: "Ci riempie d'orgoglio ospitare anche quest'anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l'entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva". Paolo Bellino, Amministratore Delegato di Rcs Sport: "Il rapporto con la Regione Sicliana è consolidato ormai da diversi anni come dimostra Il Giro di Sicilia, che riproponiamo ad aprile, e le altre iniziative organizzate di recente tra cui la Grande Partenza del Giro d'Italia del 2020 e la Palermo Sport Tourism Arena, manifestazione che ha avuto un grandissimo successo raccogliendo oltre 50mila presenze al Foro Italico nell'arco dei tre giorni. Questi eventi hanno una ricaduta molto importante sul territorio sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista del ritorno d'immagine in quanto questa bellissima regione, una terra straordinaria ricca di tradizione, storia e cultura, sarà visibile in tutto il mondo. Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l'economia del territorio che le ospita. Siamo certi che questa cooperazione possa continuare e portare vantaggi ad entrambi sia a breve che lungo termine".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare