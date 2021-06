Girgenti acque, Grasso: "Presidente Miccichè, sono orgogliosa di essere al suo fianco"

"Come sempre ci risiamo. Ancora un altro attacco a Miccichè, e come sempre non ci sono state mai prove a suo carico. E' sempre stato sotto attacco ma conoscendolo da anni e conoscendo la sua umanità, sensibilità e onestà, anche questo attacco andrà a vuoto. Ma tentare di coinvolgerlo nello scandalo, mettendolo alla gogna attraverso la stampa, utilizzando delle accuse ridicole, lo trovo terribilmente di basso profilo e lo considero inconcepibile in uno stato di diritto quale dovrebbe essere l'Italia. Io credo nella giustizia italiana che farà la sua strada, ma che le bassezze e strategie politiche potessero arrivare a ciò mi fa restare basita. Presidente sono orgogliosa di essere al suo fianco". Lo scrive in una nota Valeria Grasso, responsabile regionale del Dipartimento Antiracket, antiusura e beni confiscati di Forza Italia.