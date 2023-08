Gira nudo per strada, colpito da taser muore durante trasporto in ospedale. Aperta un'indagine

Cronaca 2031

Gira nudo per strada, colpito da taser muore durante trasporto in ospedale. Aperta un'indagine

L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio a a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il 35enne, in stato di alterazione psichica, era seguito da una struttura sanitaria

Redazione

14 Agosto 2023 09:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gira-nudo-per-strada-colpito-da-taser-muore-durante-trasporto-in-ospedale-aperta-un-indagine Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 35 anni è morto domenica pomeriggio in circostanze ancora da chiarire a San Giovanni Teatino (Chieti). L’uomo, con problemi psichici e in evidente stato di agitazione, correva nudo nei pressi della ferrovia. Non è chiaro se l’uomo volesse compiere un gesto estremo. Sono intervenuti i carabinieri che, per fermarlo, hanno utilizzato il taser, la pistola a impulsi elettrici. Il tentativo non ha inizialmente sortito effetto, tanto che l’uomo è stato visto colpire a testate un’auto parcheggiata nei pressi della stazione. Successivamente è stato immobilizzato e caricato su un’ambulanza e i sanitari gli hanno somministrato un farmaco calmante.

A quanto si apprende il 35enne, che era seguito da una struttura sanitaria, è giunto senza vita all’ospedale di Chieti. Sul fatto indaga il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani. L’autopsia dovrà accertare le cause del decesso e se il 35enne avesse assunto sostanze o farmaci e soprattutto se il decesso è stato provocato dalla pistola a impulsi elettrici usata per immobilizzare la vittima. Il sindaco del paese abruzzese, Giorgio Di Clemente, ha dichiarato di non avere informazioni sufficienti al riguardo.



Un uomo di 35 anni è morto domenica pomeriggio in circostanze ancora da chiarire a San Giovanni Teatino (Chieti). L'uomo, con problemi psichici e in evidente stato di agitazione, correva nudo nei pressi della ferrovia. Non è chiaro se l'uomo volesse compiere un gesto estremo. Sono intervenuti i carabinieri che, per fermarlo, hanno utilizzato il taser, la pistola a impulsi elettrici. Il tentativo non ha inizialmente sortito effetto, tanto che l'uomo è stato visto colpire a testate un'auto parcheggiata nei pressi della stazione. Successivamente è stato immobilizzato e caricato su un'ambulanza e i sanitari gli hanno somministrato un farmaco calmante. A quanto si apprende il 35enne, che era seguito da una struttura sanitaria, è giunto senza vita all'ospedale di Chieti. Sul fatto indaga il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani. L'autopsia dovrà accertare le cause del decesso e se il 35enne avesse assunto sostanze o farmaci e soprattutto se il decesso è stato provocato dalla pistola a impulsi elettrici usata per immobilizzare la vittima. Il sindaco del paese abruzzese, Giorgio Di Clemente, ha dichiarato di non avere informazioni sufficienti al riguardo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare