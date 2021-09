Cronaca 1853

Gira nuda per strada e accusa il fidanzato di essere stata violentata: è tutto falso

E' successo a Catania dove una ragazza francese è stata sorpresa a camminare completamente senza vestiti

Redazione

18 Settembre 2021 13:49

Sono bastate poche ore e quel video di 23 secondi registrato da alcuni giovani in via Aurora, a Nesima, è diventato virale. Il soggetto è una ragazza di colore, che poi si scoprirà essere francese, che appare in preda alla confusione davanti alle strisce pedonali. Qualcuno potrebbe obiettare che non vi è nulla di strano, in una città caotica come Catania. Il fatto, però, è che la giovane è completamente nuda. Tanto è vero che in breve - ma questo nel filmato non si vede - viene raggiunta da una “gazzella” dei carabinieri e portata in caserma.

«Sono stata violentata dal mio ragazzo», denuncia la straniera, facendo scattare la segnalazione ai magistrati del pool specializzato nei casi di violenza di genere e il contestuale accompagnamento in ospedale per gli accertamenti medici di rito. Nel frattempo il ragazzo nega ogni addebito, prendendo contatti con la madre della giovane: «E’ stressata - racconta la donna al telefono, parlando della figlia - parto per la Sicilia e vengo a prenderla». Così accadrà, anche perché gli esami medici disposti dagli inquirenti non riscontreranno violenza alcuna. (Concetto Mannisi, La Sicilia.it)



