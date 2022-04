Politica 399

Giovanna Candura eletta presidente del Cda della Sac, Falcone: "Occasione per promuovere Caltanissetta"

Matilde Falcone, consigliere comunale di Caltanissetta, sostiene che questa elezione può contribuire allo sviluppo del territorio

Redazione

"L’elezione all’unanimità dei componenti, della professoressa Giovanna Candura a presidente del cda Sac aeroporto di Catania, è sicuramente un fatto importante per il nostro territorio". E' quanto scrive in una nota, il consigliere comunale Matilde Falcone. "Infatti - spiega Falcone - sono tante le iniziative che si possono portare avanti per la nostra provincia, in materia di promozione turistica e culturale, per tutte voglio ricordare l’esposizione della piccola vara a Fontanarossa che ha destato grandissimo interesse tra i viaggiatori.

Diventa quindi un fatto di notevole rilievo e importanza, la presenza di una nostra concittadina in un ruolo strategico di tale portata. Sono certa che la Prof. Candura, continuerà a lavorare alacremente per la sua provincia, poiché la sua elezione è frutto solo di un lavoro certosino portato avanti in questi anni. Per tale motivo chiedo a tutti gli organismi nisseni, preposti alla promozione turistica del nostro territorio, di sfruttare al massimo questa opportunità, istituendo al più presto un tavolo tecnico permanente di programmazione di iniziative ,coinvolgendo la prof Candura che certamente non farà mancare la sua fattiva presenza. Infine i miei auguri affettuosi a Giovanna Candura, nella considerazione che l’impegno quotidiano in favore della collettività, premia sempre".



© Riproduzione riservata

