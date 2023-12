Attualita 555

Giovani dottori commercialisti di Caltanissetta: eletto il nuovo direttivo, alla guida c'è Cammalleri

Per i neo consiglieri inizia adesso un " percorso impegnativo ma stimolante"

Redazione

L’assemblea dell’unione giovani dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Caltanissetta, ha provveduto al rinnovo delle cariche per l’anno 2023-2026. All’esito delle votazioni, il direttivo è così composto dal presidente Angelo Pio Cammalleri, dal vicepresidente Vincenzo Naro, dal segretario Lacagnina, dal tesoriere Erika Assennato, dal responsabile delle commissioni Marco Fasciana, dal delegato alla Consulta dei tirocinanti Giuseppe Ribaudo e dal consigliere Leonardo Lombardo. L’assemblea ha altresì eletto Probiviro unico Andrea Maira.

Grande soddisfazione da parte degli eletti per il risultato ottenuto: “Il momento elettivo che oggi si è celebrato, non è importante solo per la nomina del nuovo “board” dell’Unione, ma per lo spirito con il quale tutti i componenti dell’assemblea si sono approcciati a questo avvicendamento e ancora, lo spirito con cui i neo-consiglieri hanno offerto la propria disponibilità ad affrontare questo percorso impegnativo ma stimolante” dichiara il neo Presidente Angelo Pio Cammalleri, eletto all’unanimità.

“E’ uno spirito caratterizzato dalla voglia ed il piacere di stare insieme e di condividere un percorso di cambiamento radicale rispetto al passato: un cambiamento che non è “esclusivo” ma “inclusivo”. “Una voglia di esprimere forte abnegazione nei confronti delle colleghe e dei colleghi, e della mission dell’Unione, ovvero essere l’”animus” sindacale del nostro Ordine professionale a tutela della professione dei Giovani Commercialisti, ma chiaramente anche a servizio di tutti i Commercialisti della circoscrizione nissena, con un “carattere” chiaro e distintivo che è quello di “non prendersi mai troppo sul serio””.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta, rappresenta sul territorio L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oggi rappresentata dal Presidente Nazionale Francesco Castaldi, che è stata costituita il primo maggio 1966, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza in grado di operare con efficacia, oltre che all'interno della categoria, anche nei confronti di tutti quei soggetti individuali e collettivi che possono incidere sull'attività dei Giovani Dottori Commercialisti o influenzarne le prospettive professionali.

“E’ obiettivo di questa unione nissena intessere da subito rapporti di collaborazione con tutte le componenti ordinistiche ed associative del territorio cittadino e provinciale con il solo fine di far emergere il meglio della nostra professione, e garantire e tutelare, gli iscritti e gli associati e quindi il nostro amato lavoro - affermano i componenti del Consiglio direttivo Nisseno - seguendo la strada tracciata dal lavoro eccellente espresso dal nostro Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta, Giuseppe Lacagnina e tutto il Consiglio dell’Ordine”.



