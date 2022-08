Cronaca 2128

Giovane vagava nudo sulla strada provinciale per Santa Caterina Villarmosa

Un equipaggio delle forze dell'ordine lo ha assistito portandolo in pronto soccorso

Rita Cinardi

06 Agosto 2022 11:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giovane-vagava-nudo-sulla-strada-provinciale-per-santa-caterina-villarmosa Copia Link Condividi Notizia

Un giovane è stato condotto in pronto soccorso dopo essere stato trovato completamente nudo e graffiato per strada. Nella notte sulla strada provinciale per Santa Caterina Villarmosa un equipaggio delle forze dell'ordine ha trovato un ventenne completamente nudo e ubriaco in stato di agitazione. Lo stesso era stato ad una festa e avrebbe avuto alterchi con dei parenti per futili motivi. Dopodiché è andato via. Viste le condizioni del giovane è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato medicato per alcune escoriazioni che presentava in diverse parti del corpo.



Un giovane è stato condotto in pronto soccorso dopo essere stato trovato completamente nudo e graffiato per strada. Nella notte sulla strada provinciale per Santa Caterina Villarmosa un equipaggio delle forze dell'ordine ha trovato un ventenne completamente nudo e ubriaco in stato di agitazione. Lo stesso era stato ad una festa e avrebbe avuto alterchi con dei parenti per futili motivi. Dopodiché è andato via. Viste le condizioni del giovane è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato medicato per alcune escoriazioni che presentava in diverse parti del corpo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare