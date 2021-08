Cronaca 3022

Giovane sta bene dopo sparo alla testa, la famiglia ringrazia la Rianimazione del Sant'Elia di Caltanissetta

Il ragazzo, che stava attraversando un momento difficile, aveva tentato di farla finita. Oggi sta facendo il suo percorso di riabilitazione

Redazione

25 Agosto 2021 14:44

"E' difficile trovare le parole per esprimere tutta la nostra gratitudine - scrivono i familiari del giovane nella loro lettera - per la professionalità, la devozione, l'amore, l'umanità con cui vi occupate dei vostri pazienti e delle loro famiglie, comprendendo anche il loro dolore. Grazie per aver fatto più di quanto fosse possibile per R. e per noi. Grazie per aver creato le condizioni affinché accadesse un miracolo. Grazie per la gentilezza, la cortesia e le parole di conforto con cui ci avete sostenuto e accompagnato in un momento così drammatico. E' importante, per ogni famiglia, sapere che il proprio caro è affidato alle cure di una equipe speciale. Non dimenticheremo mai i vostri sguardi, il calore delle vostre parole, e le carezze fatte a R. Grazie di cuore a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari del reparto di Rianimazione". Il ragazzo arrivato in condizioni disperate all'ospedale Sant'Elia era stato sottoposto ad un difficile intervento di Neurochirurgia, eseguito dai medici Raffaele Alessandrello e Jaime Mandelli, che ha consentito di salvarlo.



