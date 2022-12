Cronaca 7119

Giovane si spara ma resta vivo: trasferito in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

E' stato ritrovato nella sua casa di campagna nell'Ennese ancora vivo ma in condizioni gravissime

Redazione

31 Dicembre 2022 10:59

Un giovane di 31 anni è stato trasferito in elisoccorso dall'ospedale di Enna al Sant'Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. Questa mattina il 31enne ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla testa. E' stato ritrovato nella sua casa di campagna nell'Ennese ancora vivo ma in condizioni gravissime. Subito è stata allertata la centrale operativa del 118 di Caltanissetta che ha inviato l'elisoccorso all'ospedale di Enna dove il giovane è stato intubato. Adesso dovrà essere sottoposto a intervento per poi essere ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata.



