Giovane si dà fuoco, trasportato in elisoccorso dalla Sicilia a Roma: era in preda a crisi depressive

Cronaca 1250

Giovane si dà fuoco, trasportato in elisoccorso dalla Sicilia a Roma: era in preda a crisi depressive

Trasportato al Papardo di Messina, vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito a Roma

Redazione

07 Febbraio 2022 20:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giovane-si-da-fuoco-trasportato-in-elisoccorso-dalla-sicilia-a-roma-era-in-preda-ad-una-crisi-depressiva Copia Link Condividi Notizia

Un giovane di 25 anni si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato trasportato con l'elisoccorso, dopo che in preda a crisi depressive, si è dato fuoco con del liquido infiammabile nella sua abitazione a Rocca di Caprileone, in provincia di Messina. Il giovane è stato portato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello dove il medico di turno ha accertato ustioni sul 70-75% del corpo.Trasportato quindi al Papardo di Messina e poi vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito in elicottero a Roma. (ANSA).



Un giovane di 25 anni si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato trasportato con l'elisoccorso, dopo che in preda a crisi depressive, si è dato fuoco con del liquido infiammabile nella sua abitazione a Rocca di Caprileone, in provincia di Messina. Il giovane è stato portato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello dove il medico di turno ha accertato ustioni sul 70-75% del corpo.Trasportato quindi al Papardo di Messina e poi vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito in elicottero a Roma. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare