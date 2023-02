Cronaca 311

Giovane operaio di Vittoria morto in un incidente: avrebbe dovuto sposarsi ad agosto

A perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Gaudenzio Fortunato, che viaggiava a bordo di una moto, una Yahama

Redazione

A Vittoria lutto per la morte di Gaudenzio Fortunato, 28 anni, morto in un grave incidente avvenuto ieri sulla Sp18 a Vittoria, in provincia di Ragusa. Una grande tragedia la morte del giovane che si doveva sposare nel mese di agosto per coronare il sogno d’amore con la sua compagna. Il giovane, operaio edile appassionato di motociclismo, lascia la compagna e i genitori. Il giorno del funerale è sarà il 7 febbraio. Le esequie saranno nella chiesa Pentecostale “Nuova Creazione” lungo la strada per Scoglitti. Gaudenzio Fortunato era conosciuto e stimato da tutti, sia per il suo carattere solare che per la sua passione per la vita. Era un marito amorevole e devoto per la sua giovane compagna. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

L’incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle ore 12,20 sulla Strada provinciale 18 all’ingresso di Vittoria, vicino al cimitero. A perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Gaudenzio Fortunato, che viaggiava a bordo di una moto, una Yahama. Secondo quanto ricostruito dopo l’incidente, il giovane centauro nei pressi di una curva è finito prima contro un auto, una Fiat Multipla, e poi è volato giù da una scarpata che delimita la carreggiata. Il centauro ha fatto un volo di circa 15 metri morendo quasi sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. Il corpo del giovane si trova ancora nella scarpata. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.

Unanime a Vittoria il cordoglio per il decesso del giovane concittadino. Una persona che tutti ricordano come solare e allegra. Una duro colpo per la comunità ragusana che si raccoglierà attorno alla famiglia per dare un minimo di consolazione in questo momento d’immenso dolore nel giorno dei funerali fissati per il 7 febbraio.



