La morte del nisseno Mirko La Mendola, indagato amico minorenne. Procura nomina consulente tecnico

La procura di Palermo ha nominato un consulente tecnico per far luce sulla morte del ragazzo

Rita Cinardi

06 Settembre 2021 21:25

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha nominato un Consulente Tecnico Antonina Argo, in servizio presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Statale di Palermo, in relazione al decesso del giovane nisseno Mirko Antonio La Mendola di 26 anni, morto la sera dello scorso 25 agosto sulla spiaggia di "Punta Grande" tra Porto Empedocle e Realmonte. Il consulente, che presterà giuramento domani, avrà il compito di accertare, dopo che sarà effettuata l’autopsia domani pomeriggio, alle 16, le cause che hanno provocato la morte del giovane nisseno. Saranno altresì eseguiti i necessari prelievi, anche tossicologici, esami di laboratorio e rilievi fotografici.

Attualmente, per l’improvvisa scomparsa del giovane nisseno, è indagato un minorenne (L.P.L.), amico della vittima che si trovava in compagnia di La Mendola nel momento del tragico evento e sul quale si concentrano le indagini per accertarne ruolo ed eventuale responsabilità per il reato di cui all'articolo 579 c.p. (Omicidio del Consenziente), anche alla luce delle serrate indagini condotte dai Carabinieri di Porto Empedocle e Caltanissetta. I familiari della vittima, quali persone offese, sono assistiti dall’avvocato Rosario Didato ed hanno incaricato, quale Consulente medico-legale di parte, la dottoressa Nunzia Albano di Palermo.



