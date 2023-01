Cronaca 1669

Giovane di 20 anni muore accoltellato nel centro storico di Agrigento

A ritrovare il corpo senza vita del giovane sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale

Redazione

Un cinese di circa 20 anni è stato trovato cadavere nel centro storico di Agrigento in un’abitazione di salita Iacono, nei pressi del cortile Santo Spirito. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio; una coltellata ha trafitto il cuore della vittima. A ritrovare il corpo senza vita del giovane sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. Lo studente cinese come riporta Agrigentonotizie.it è stato trovato morto all"interno della camera di un B&B. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i carabinieri allertati da un paio di connazionali del giovane che non riuscivano a rintracciarlo. L'ultima volta che il giovane cinese e' stato visto in vita e' stato venerdi sera. Pare che proprio venerdi' avesse avuto una discussione con qualcuno ed erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile.

In salita Iacono e' arrivato il pm di turno Cecilia Baravelli si attende l'arrivo della Scientifica per entrare nella stanza dove e' il cadavere. Sembra improbabile l'ipotesi del suicidio, ma ancora non e' stata esclusa categoricamente. I carabinieri stanno verificando il funzionamento delle telecamere della zona, due di quelle che inquadrano l'ingresso non funzionano. I carabinieri stanno sentendo i residenti della scalinata Iacono, dove ci sono tantissimi B&B e affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Finestre e porte, a quanto pare, risultano essere chiuse e non forzate. Lo studente ventenne, iscritto all'Accademia delle Belle arti, da un anno era residente ad Agrigento.



