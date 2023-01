Giovane di 17 anni si schianta con lo scooter: ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta in prognosi riservata

Cronaca 2302

Giovane di 17 anni si schianta con lo scooter: ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta in prognosi riservata

Il diciassettenne che è stato soccorso dal 118 ha riportato un brutto trauma cranico

Redazione

29 Gennaio 2023 08:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giovane-di-17-anni-si-schianta-con-lo-scooter-ricoverato-al-santelia-di-caltanissetta-in-prognosi-riservata Copia Link Condividi Notizia

Un ragazzo di 17 anni di Piazza Armerina è stato trasportato nella notte al Sant'Elia in elisoccorso in seguito a un incidente stradale. Il giovane stava guidando il suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, un'auto gli avrebbe tagliato la strada. A quel punto ha perso il controllo del due ruote finendo fuori strada e battendo violentemente la testa. Il diciassettenne che è stato soccorso dal 118 ha riportato un brutto trauma cranico. Dopo essere stato stabilizzato e intubato è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri di Piazza Armerina stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



Un ragazzo di 17 anni di Piazza Armerina è stato trasportato nella notte al Sant'Elia in elisoccorso in seguito a un incidente stradale. Il giovane stava guidando il suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, un'auto gli avrebbe tagliato la strada. A quel punto ha perso il controllo del due ruote finendo fuori strada e battendo violentemente la testa. Il diciassettenne che è stato soccorso dal 118 ha riportato un brutto trauma cranico. Dopo essere stato stabilizzato e intubato è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri di Piazza Armerina stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare