Giovane aggredito in un pub di Mazzarino a colpi di bottiglia: denunciato un riesino

L’intervento di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Mazzarino ha evitato che la situazione degenerasse

A Mazzarino, al termine di accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, con l’accusa di lesioni personali aggravate, un giovane riesino resosi protagonista, sabato notte, di una aggressione a colpi di bottiglia ai danni di un coetaneo. La discussione, nata per futili motivi davanti ad un pub del centro storico di Mazzarino, è rapidamente degenerata e a farne le spese è stato un ragazzo mazzarinese, colpito al volto con una bottiglia di birra. Il giovane è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mazzarino, per una brutta ferita lacero contusa ad un sopracciglio. L’intervento di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Mazzarino ha evitato che la situazione degenerasse e i militari dell’Arma, al termine delle indagini, sono riusciti a identificare l’aggressore che subito dopo si era allontanato. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.



