Giorni di attese e promesse per l'ospedale di Gela: previste 33 nuove assunzioni

La classe politica pronta a vigilare sull'operato dell'Asp che ha anche garantito la riapertura della terapia intensiva

Redazione

Sono giorni di promesse e di attesa per l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. I vertici dell’ASP hanno assunto impegni ben precisi nel corso dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Caltanissetta, e questa mattina il Sindaco Lucio Greco, con al fianco l’On. Michele Mancuso, il Presidente del consiglio comunale Totò Sammito, gli assessori e il Presidente della Commissione Sanità Saro Trainito, ha voluto ricordarli: dai lavori nei vari reparti, ai concorsi per assumere 33 medici a tempo indeterminato da inserire proprio nella pianta organica del nosocomio gelese. In conferenza stampa, il Primo Cittadino ha voluto assicurare alla comunità locale che si vigilerà affinché si concretizzino tali impegni. “Non molleremo, - ha ribadito – e non ci fermeremo. L’attenzione è massima e puntiamo ad un netto miglioramento dei servizi del Vittorio Emanuele. Vigileremo in modo che l’ASP realizzi nei tempi annunciati quanto promesso, e non faremo sconti a nessuno”.

Nessun riferimento all’iniziativa del comitato “Sos Vittorio Emanuele”, né plauso né condanna, perché quello che conta in questa fase così delicata è fare squadra e remare tutti nella stessa direzione. Greco è poi tornato sul programmato consiglio comunale monotematico, e lo ha definito “un evento sentinella che deve fungere da momento di confronto con la direzione strategica, utile a concordare una strategia e una programmazione congiunte da portare avanti, con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto e rimediare agli enormi problemi dovuti a ritardi e negligenze. Tutte le istituzioni, a tutti i livelli, - ha aggiunto – dobbiamo mantenere la massima attenzione: sulla sanità non si scherza”.

Sulla stessa linea del Primo Cittadino il Parlamentare On. Michele Mancuso, il quale ha sottolineato come la priorità sia quella di tutelare gli interessi legittimi dei cittadini. “Alla riunione all’ASP qualche passo in avanti è stato fatto, - ha detto - ma dobbiamo perseverare e il lavoro da fare è tanto. No allo scontro, serve una politica leale con il territorio. Se sbaglia, la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria va ripresa, se non sbaglia va ringraziata. In ogni caso, dobbiamo monitorare: siamo in una fase che davvero può essere di ripresa”. Il Sindaco e l’On. Mancuso si sono poi detti d’accordo anche sulla necessità di andare in assessorato regionale a discutere di un nuovo ospedale per il sud della provincia di Caltanissetta da finanziare con i fondi del Pnrr.

Su una posizione diversa in merito alla necessità di convocare un consiglio monotematico il Presidente della Commissione Sanità Rosario Trainito. “Ne abbiamo fatti tanti e sono serviti a poco. La strada più giusta da seguire è quella di incontri settimanali con ASP a Caltanissetta, per controllare tutto, soprattutto l’evoluzione dei bandi. In ogni caso, siamo pronti a dare il nostro contributo e siamo al fianco del Sindaco in questa battaglia” ha dichiarato.



