Giornate Fai d'Autunno con gli apprendisti ciceroni del Liceo artistico "Juvara" di San Cataldo

Gli alunni hanno vissuto un ’importante esperienza di cittadinanza, di grande valore formativo

La seconda giornata del Fai d’ Autunno, ha visto, all’ azione tanti giovani apprendisti ciceroni frequentanti le sezioni di architettura, design industriale e arti figurative dell’I.I.S.S. Manzoni-Juvara della sede del Liceo Artistico Statale “F. Juvara” di San Cataldo, diretto dalla prof.ssa Agata Rita Galfano, che hanno , con una certa emozione raccontato la storia di questo straordinario sito di archeologia industriale. Hanno vissuto un ’importante esperienza di cittadinanza, di grande valore formativo.

Gli studenti hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti della spiegazione delle installazioni artistiche poste all’interno delle sale del museo, oltre ad accogliere i numerosi gruppi che si sono avvicendanti per tutta la mattinata. In luogo in cui si intrecciano in maniera magistrale arte storia e tecnologia e questo museo, unico in Sicilia, tocca davvero le corde dell’anima. Un ringraziamento lo rivolgiamo al Fai e a tutti i volontari che han reso speciale questo evento. La miniera è veramente un luogo del cuore.



