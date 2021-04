Attualita 495

Anche a Gela la giornata Plastic Free, in spiaggia un centinaio di volontari: raccolti oltre 170 sacchi di rifiuti

In particolare i volontari hanno raccolto plastica e vetro. L'iniziativa è volta a sensibilizzare tutti nel rispetto dell'ambiente

Redazione

18 Aprile 2021 16:50

Anche molti gelesi hanno aderito alla giornata organizzata dall’associazione Plastic Free, che si è svolta in contemporanea in 160 città italiane, con l’obiettivo di rimuovere plastica e rifiuti abbandonati. I volontari, si sono ritrovati al lungomare ed in mezza giornata, hanno raccolto rifiuti di ogni genere che giacevano sul litorale gelese. All’iniziativa hanno aderito anche alcune associazioni di volontariato come la Smaf, Fattore CO2, associazione Culturale Cambiamenti e il Leo Club del Golfo di Gela. Ecoplast srl e Getea Servizi hanno invece fornito a titolo gratuito, il materiale necessario per la raccolta. Presenti più di 100 volontari che hanno raccolto oltre 170 sacchi di rifiuti.

A scendere in spiaggia, anche Ketty Damante, deputata all’Ars del Movimento Cinque Stelle. “Oggi - ha detto Damante - è stata una bella giornata, una di quelle esperienze che vorresti condividere con tutti. Quando ti prendi cura della natura la sensazione è sempre positiva e vedere che all’appello di Plastic Free abbiano risposto moltissimi giovani è segno che ci sono ancora molti cittadini dalla parte giusta. Abbiamo raccolto di tutto, soprattutto vetro e plastica, di ogni genere e grandezza.Alla manifestazione - ha aggiunto - hanno partecipato cittadini di tutte le età, è questo lo spirito giusto, dedicare un paio di ore ai propri luoghi, soprattutto a Gela dove da decenni attendiamo un riscatto sociale, culturale, di maturità, volto a coltivare l’idea di una città turistica e culturale .Un plauso a Marco Amato, organizzatore dell’evento, che ha coordinato quel centinaio di attivisti ambientali accorsi che si sono spesi senza pausa ripulendo la costa tra il pontile ed il fiume Gela”.



Anche molti gelesi hanno aderito alla giornata organizzata dall'associazione Plastic Free, che si è svolta in contemporanea in 160 città italiane, con l'obiettivo di rimuovere plastica e rifiuti abbandonati. I volontari, si sono ritrovati al lungomare ed in mezza giornata, hanno raccolto rifiuti di ogni genere che giacevano sul litorale gelese. All'iniziativa hanno aderito anche alcune associazioni di volontariato come la Smaf, Fattore CO2, associazione Culturale Cambiamenti e il Leo Club del Golfo di Gela. Ecoplast srl e Getea Servizi hanno invece fornito a titolo gratuito, il materiale necessario per la raccolta. Presenti più di 100 volontari che hanno raccolto oltre 170 sacchi di rifiuti. A scendere in spiaggia, anche Ketty Damante, deputata all'Ars del Movimento Cinque Stelle. "Oggi - ha detto Damante - è stata una bella giornata, una di quelle esperienze che vorresti condividere con tutti. Quando ti prendi cura della natura la sensazione è sempre positiva e vedere che all'appello di Plastic Free abbiano risposto moltissimi giovani è segno che ci sono ancora molti cittadini dalla parte giusta. Abbiamo raccolto di tutto, soprattutto vetro e plastica, di ogni genere e grandezza.Alla manifestazione - ha aggiunto - hanno partecipato cittadini di tutte le età, è questo lo spirito giusto, dedicare un paio di ore ai propri luoghi, soprattutto a Gela dove da decenni attendiamo un riscatto sociale, culturale, di maturità, volto a coltivare l'idea di una città turistica e culturale .Un plauso a Marco Amato, organizzatore dell'evento, che ha coordinato quel centinaio di attivisti ambientali accorsi che si sono spesi senza pausa ripulendo la costa tra il pontile ed il fiume Gela".

Ti potrebbero interessare