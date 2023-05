Salute 305

Giornata mondiale senza tabacco, alla Lilt di Caltanissetta visite gratuite per prevenire i tumori

Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico con un effetto sinergico

Redazione

Il 31 Maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e DAL 15 AL 31 maggio LILT ha promosso la CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI NASO – FARINGO – LARINGEI. PRENOTA LA TUA VISITA GRATUITA AL LINK https://bit.ly/42ztR6v O CHIAMA 393/8110020. Il tabacco provoca 8 milioni di morti ogni anno. Smettere di fumare è un grosso passo verso la longevità. Il primo punto del Nuovo Codice Europeo contro il Cancro testualmente recita: “Non fumare; se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare in presenza di non fumatori”.

La LILT, da sempre, si occupa di educare per “debellare” la dipendenza dal fumo ed informare sui danni causati dalla sigaretta, soprattutto tra i giovani e nelle scuole col fine di educare alla salute un numero sempre più ampio di cittadini, a partire dai ragazzi in età scolastica. Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico con un effetto sinergico La diagnosi tempestiva di una metastasi cervicale è raccomandata perché il ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia. Se nessuno fumasse, il cancro ai polmoni sarebbe una malattia quasi inesistente e sarebbe di gran lunga ridotta anche l’incidenza del cancro della bocca e della vescica, esposta alle sostanze tossiche eliminate attraverso le urine.



