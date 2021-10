Salute 326

Giornata mondiale della vista, oggi a Caltanissetta screening oftalmico gratuito

In piazza Falcone e Borsellino, dalle 9 alle 17, verranno anche distribuito opuscoli informativi

Redazione

14 Ottobre 2021 10:40

La Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia Onlus, in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra il 14 ottobre, hanno organizzato un evento sanitario focalizzato sulla prevenzione delle patologie oculari, e divulgativo, attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, che si svolgerà presso Piazza Falcone e Borsellino del Comune di Caltanissetta, dalle ore 9:00 alle ore 17.00 del 14 ottobre. Gli interessati potranno accedere gratuitamente allo screening che verrà effettuato da Personale Sanitario Oftalmico presso l’Unità Mobile Oftalmica. Nell’immediata prossimità dell’Unità Mobile, personale volontario del SCU distribuirà opuscoli informativi, ed effettuerà il triage dei pazienti che accederanno allo screening.

La Giornata Mondiale della Vista è l’evento annuale di IAPB Italia che si celebra il secondo giovedì di ottobre, allo scopo di richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. Contestualmente, presso il Tempio di Adriano a Roma, si svolgerà la conferenza celebrativa della Giornata, che quest’anno affronterà i temi altamente innovativi della telemedicina in oftalmologia e le sue concrete possibilità di attuazione per lo sviluppo della prevenzione e della riabilitazione visiva. Saranno altresì presentate le ulteriori iniziative per promuovere la cultura della prevenzione della cecità. Per informazioni sarà possibile telefonare agli Uffici Sezionali al numero 0934597317.





