Cronaca 280

Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, a Caltanissetta in questi anni la Scuola Edile ha formato oltre 800 tra tecnici e operai

Il presidente Geraci: "Serve l’impegno di tutti, noi ci siamo. L'obiettivo è quello di ridurre gli infortuni"

Redazione

28 Aprile 2023 12:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giornata-mondiale-della-sicurezza-sul-lavoro-a-caltanissetta-in-questi-anni-la-scuola-edile-ha-formato-oltre-800-tra-tecnici-e-operai Copia Link Condividi Notizia

Oltre 1250 ore di corsi di formazione sulla sicurezza, con oltre 800 allievi. Sono questi i numeri della Scuola Edile Cpt di Caltanissetta: un bilancio che arriva in una giornata particolarmente importante. Il 28 aprile è infatti la giornata mondiale della sicurezza e della salute sul Lavoro. L’Ente, rappresentato dal Comitato di Presidenza, dal presidente geometra Vincenzo Geraci e dal vice presidente Francesco Cosca, porta avanti la sua attività da molti anni mettendo appunto al centro la sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Durante la mia presidenza - spiega Geraci - sono stati erogati più di 87 corsi di formazione sulla sicurezza, per un totale di 1.250 ore di formazione, con 814 allievi formati, tra operai e tecnici. Ma non solo: sono state incrementate al massimo le visite e l’assistenza nei cantieri edili. Il nostro obiettivo, sempre perfettibile - continua Geraci -, è quello di accentrare il ruolo della formazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro con ogni mezzo idoneo, sensibilizzando sia le imprese che i lavoratori a collaborare insieme per una vera cultura della sicurezza”.

“Il nostro obiettivo - commenta il vicepresidente Cosca - è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro a livelli infinitesimali e a casi non gravi, o addirittura, arrivare quasi a quota zero”. “Siamo impegnati in modo costante - dice infine Fabio Mancuso, direttore dell’Ense Cpt Cl - sia per quanto riguarda gli aspetti logistici che operativi, nell’incremento massimo dell’attività di formazione, d’informazione e di visite e consulenza tecnica nei cantieri”.



Oltre 1250 ore di corsi di formazione sulla sicurezza, con oltre 800 allievi. Sono questi i numeri della Scuola Edile Cpt di Caltanissetta: un bilancio che arriva in una giornata particolarmente importante. Il 28 aprile è infatti la giornata mondiale della sicurezza e della salute sul Lavoro. L'Ente, rappresentato dal Comitato di Presidenza, dal presidente geometra Vincenzo Geraci e dal vice presidente Francesco Cosca, porta avanti la sua attività da molti anni mettendo appunto al centro la sicurezza sui luoghi di lavoro. "Durante la mia presidenza - spiega Geraci - sono stati erogati più di 87 corsi di formazione sulla sicurezza, per un totale di 1.250 ore di formazione, con 814 allievi formati, tra operai e tecnici. Ma non solo: sono state incrementate al massimo le visite e l'assistenza nei cantieri edili. Il nostro obiettivo, sempre perfettibile - continua Geraci -, è quello di accentrare il ruolo della formazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro con ogni mezzo idoneo, sensibilizzando sia le imprese che i lavoratori a collaborare insieme per una vera cultura della sicurezza". "Il nostro obiettivo - commenta il vicepresidente Cosca - è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro a livelli infinitesimali e a casi non gravi, o addirittura, arrivare quasi a quota zero". "Siamo impegnati in modo costante - dice infine Fabio Mancuso, direttore dell'Ense Cpt Cl - sia per quanto riguarda gli aspetti logistici che operativi, nell'incremento massimo dell'attività di formazione, d'informazione e di visite e consulenza tecnica nei cantieri".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare