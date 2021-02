Eventi 266

Giornata della lingua e cultura ellenica, gli studenti del liceo Eschilo di Gela hanno scelto il tema dell'armonia

Gli studenti hanno proposto un video in cui il tema dell'armonia è stato presentato con un viaggio dalla mitologia fino all'età contemporanea

Redazione

11 Febbraio 2021 14:35

Hanno scelto il tema dell' Armonia con le sue infinite sfumature gli studenti del Liceo classico Eschilo di Gela per partecipare alla Giornata mondiale dell Lingua e cultura ellenica.Un ricco programma con tre giorni di dibattiti, incontri , riflessioni con esponenti della cultura e del mondo dell'Università per un evento che si svolge ogni anno dal 2014. Gli studenti del Liceo diretto da Maurizio Tedesco hanno proposto in diretta su YouTube un video in cui il tema dell'armonia è stato presentato con un viaggio dalla mitologia fino all'età contemporanea toccando la letteratura, le arti, le scienze .Spazio anche ad alcune immagini della Gela di età greca.

A guidare gli studenti nella realizzazione di un prodotto che ha avuto l'apprezzamento.dehlo organizzatori dell'evento sono state le proff.di Latino e Greco Diana Antonuccio, Rita Salvo e Viviana Vasta con l'apporto anche della collega Alba Spoto



