Giornata mondiale della danza: ospiti eccezionali al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta

La professoressa Corinna Anastasio terrà per gli studenti uno stage di tecnica di danza classica e contemporanea

Redazione

Giorno 27 aprile 2023 il Liceo Coreutico “R. Settimo” sarà lieto di ospitare la prof.ssa Corinna Anastasio, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, con un ricco curriculum alle spalle e numerose collaborazioni internazionali, che terrà per gli studenti uno stage di tecnica di danza classica e contemporanea. Durante la giornata i ragazzi avranno modo di incontrare in videoconferenza Claudia Celi, esperta di storia della danza e danze storiche, che terrà una conferenza dal titolo "Metafore in movimento. I gioielli di Mr B".

A quarant'anni dalla morte ma uniti in un ideale dialogo con George Balanchine, durante l'incontro, si darà voce a riflessioni e aneddoti attraverso le parole da lui pronunciate. Alla visione di brani estrapolati da alcuni dei suoi capolavori coreografici saranno affidate le vive testimonianze dell'opera e della poetica di un coreografo musicista destinato a lasciare un duraturo segno sul teatro di danza. Durante l'evento, ci sarà anche un collegamento con il Prof. Nino Graziano Luca, presidente della "Compagnia Italiana di Danze Storiche" che, con il suo intervento, spiegherà agli alunni programmi e collaborazioni con i Licei Coreutici di tutta Italia da Milano a Catania. L’attività, coordinata dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, è promossa e organizzata dalle docenti di danza della scuola.



