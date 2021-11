Salute 163

Giornata mondiale contro l'Aids, negli ospedali nisseni screening e attività informative

Nel capoluogo sarà anche allestito in piazza Falcone Borsellino (vicino Tribunale) uno "spazio informativo" all’interno di un gazebo

Redazione

27 Novembre 2021 16:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giornata-mondiale-contro-laids-negli-ospedali-nisseni-screening-e-attivita-informative Copia Link Condividi Notizia

In occasione di questa giornata l’Asp di Caltanissetta effettuerà attività educative, informative e di screening. Saranno infatti realizzate attività informative sulle principali infezioni sessualmente trasmissibili e sulle modalità per accedere allo screening gratuito con le quinte classi degli Istituti Secondari di secondo grado, condotti da professionisti dell’U.O.C. Malattie Infettive e dell’U.O.E.P.SA. dell’ASP in collaborazione con l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta Onlus”. Nell’occasione saranno anche distribuiti opuscoli informativi sull’Aids e sulle principali infezioni sessualmente trasmissibili.

I test diagnostici per HIV e HCV verranno effettuati, ad accesso diretto, dalle 9.00 alle 2.00 del primo dicembre negli ospedali di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli e Niscemi. Nel capoluogo sarà anche allestito in piazza Falcone Borsellino (vicino Tribunale) uno “spazio informativo” all’interno di un gazebo appositamente predisposto per la distribuzione di pieghevoli dedicati al tema e di gadget. Saranno presenti gli operatori dell’ASP di Caltanissetta che illustreranno alla popolazione le modalità per sottoporsi allo screening gratuito per la diagnosi della malattia. Nella serata sarà illuminata la facciata di un palazzo del centro storico della città con fasci di luce e la proiezione di immagini suggestive, per attirare l’attenzione su questo delicato tema.



In occasione di questa giornata l'Asp di Caltanissetta effettuerà attività educative, informative e di screening. Saranno infatti realizzate attività informative sulle principali infezioni sessualmente trasmissibili e sulle modalità per accedere allo screening gratuito con le quinte classi degli Istituti Secondari di secondo grado, condotti da professionisti dell'U.O.C. Malattie Infettive e dell'U.O.E.P.SA. dell'ASP in collaborazione con l'Associazione "Casa Famiglia Rosetta Onlus". Nell'occasione saranno anche distribuiti opuscoli informativi sull'Aids e sulle principali infezioni sessualmente trasmissibili. I test diagnostici per HIV e HCV verranno effettuati, ad accesso diretto, dalle 9.00 alle 2.00 del primo dicembre negli ospedali di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli e Niscemi. Nel capoluogo sarà anche allestito in piazza Falcone Borsellino (vicino Tribunale) uno "spazio informativo" all'interno di un gazebo appositamente predisposto per la distribuzione di pieghevoli dedicati al tema e di gadget. Saranno presenti gli operatori dell'ASP di Caltanissetta che illustreranno alla popolazione le modalità per sottoporsi allo screening gratuito per la diagnosi della malattia. Nella serata sarà illuminata la facciata di un palazzo del centro storico della città con fasci di luce e la proiezione di immagini suggestive, per attirare l'attenzione su questo delicato tema.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare