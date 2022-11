Giornata Mondiale contro la violenza di genere, Mancuso (FI): "Abbiamo strumenti per combatterla ma occorre vincere l'indifferenza"

Giornata Mondiale contro la violenza di genere, Mancuso (FI): "Abbiamo strumenti per combatterla ma occorre vincere l'indifferenza"

si è svolto ieri all'Istituto Commerciale Salvatore Quasimodo di Vallelunga Pratameno, un incontro di sensibilizzazione

Redazione

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si è svolto ieri all'Istituto Commerciale Salvatore Quasimodo di Vallelunga Pratameno, un incontro di sensibilizzazione a cui hanno partecipato diverse rappresentanze territoriali. A cominciare dalle Istituzioni locali, con il sindaco Pippo Montesano e Giusy Vara, presidente dell'Associazione organizzatrice dell'iniziativa. Presenti anche la dirigente scolastica del Circolo didattico locale, alcuni professori, gli studenti, i sindacati e diverse associazioni femministe di categoria.

All'evento ha partecipato con entusiasmo anche il neo Capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, l'onorevole Michele Mancuso, il quale ha ribadito che "molto si può ancora fare contro la violenza di genere. Ancora oggi, una donna su tre subisce violenze nel corso della propria vita. Ricordo che il 38% dei femminicidi sono compiuti dai partner. Un dato sconcertante, che pesa quanto un macigno. L’emancipazione da tale forma di violenza passa dalla consapevolezza del problema e dunque da una netta presa di posizione a livello istituzionale e sociale". "Oggi più di ieri - conclude il Parlamentare - abbiamo strumenti anche a livello normativo in grado di combattere l’indifferenza. Il resto deve farlo il cambiamento culturale che parte dalla famiglia. La partita si gioca e si vince sul piano della prevenzione, non a fatto compiuto".



