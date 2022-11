Eventi 136

Caltanissetta. Giornata internazionale di lotta all'Hiv: a Casa Rosetta un incontro con relatori d'eccezione

Casa Rosetta è impegnata da molti anni anche sul fronte dell’Aids, e ha due comunità alloggio (Caltanissetta, Partinico) per persone affette da questa patologia

Redazione

Giovedì 1 dicembre, nella Giornata internazionale di lotta all’HIV/AIDS, Casa Rosetta terrà un incontro sul tema “Sfide e opportunità nella pratica del trattamento dei disturbi da uso di sostanze”, relatori il prof. Roberto Cauda direttore del Dipartimento di sicurezza e bioetica dell’università cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore della divisione malattie infettive dell’ospedale Gemelli, e il prof. Gabriele Sani, associato di psichiatria nel dipartimento di neuroscienze dell’università cattolica. Motto della Giornata di quest’anno è “Equalize”, ovvero uguaglianza contro ogni stigma sociale, uguaglianza e accesso alle cure per tutti a livello globale. Casa Rosetta è impegnata da molti anni anche sul fronte dell’Aids, e ha due comunità alloggio (Caltanissetta, Partinico) per persone affette da questa patologia, e una casa-famiglia a Tanza, in Tanzania, che accoglie bambini sieropositivi dalla nascita.

Casa Rosetta è inoltre il referente per l’Italia di Issup (società internazionale di professionisti nel campo della prevenzione e del contrasto all’uso di droghe, promossa dall’Onu), e anche in questo ruolo ha organizzato l’incontro dell’1 dicembre che si svolgerà da remoto in webinar internazionale con traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e viceversa per consentire alla platea internazionale proveniente dai 35 “chapters” nazionali di ISSUP presenti nel mondo di seguire e porre quesiti e osservazioni ai relatori. Il webinar sarà aperto introdotto dal presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, e dalla coordinatrice del Capitolo nazionale ISSUP-Italia, Giovanna Garofalo.



© Riproduzione riservata

