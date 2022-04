Eventi 157

Giornata della danza, al Ruggero Settimo di Caltanissetta due ballerine di fama internazionale

L'appuntamento è per il 29 aprile. Al liceo saranno presenti Clarissa Mucci e Claudia Celi

Redazione

Per la "Giornata Internazionale della Danza", promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO, il liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta il 29 aprile 2022 ha il piacere di ospitare due importanti figure operanti nel settore della danza internazionale: Clarissa Mucci, maitre de ballet negli enti lirici internazionali più prestigiosi e docente di tecnica della danza classica presso A.N.D., che terrà una masterclass per gli studenti dell'indirizzo coreutico, e Claudia Celi, promotrice delle antiche danze trascritte nei trattati storici e docente presso A.N.D, che, a conclusione del seminario tenuto durante il corso dell'anno per gli studenti dell'indirizzo coreutico, presenterà nell'Aula magna dell'Istituto "Bizzarrie d'Amore", antica danza del '500. A coordinare le attività è la Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, coadiuvata dalla referente prof.ssa Fia Di Stefano.



