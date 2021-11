Eventi 169

Giornata dell'Infanzia, a San Cataldo Palazzo delle Spighe e biblioteca si illuminano d'azzurro

Anche San Cataldo aderisce all'iniziativa con l'intento di donare un sorriso ai bambini

Redazione

Oggi, in occasione della Giornata Universale dell'Infanzia, San Cataldo si Illumina di Azzurro. Dalle ore 18:00, il Palazzo municipale e la Biblioteca si tingeranno di azzurro, con l'intento di donare un sorriso ai bambini, insieme a tantissime altre città, regioni, province, scuole, aziende e amministrazioni d’Italia.“Ringraziamo per l'importante iniziativa il Presidente del Conadi di San Cataldo, Maria Concetta Naro, per averci coinvolto in questa lodevole iniziativa – afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura Marianna Guttilla - che abbiamo accolto con grande entusiasmo.

Abbiamo deciso di illuminare Palazzo delle Spighe, che è la casa di tutta la comunità da dove nasce e si onora il rispetto per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Illumineremo anche la Biblioteca comunale, la casa dei libri e della cultura, dove in questa settimana si è concluso il progetto "dico la mia..." che vede coinvolti bambini amanti della lettura, frequentanti la biblioteca, che da casa hanno realizzato dei video esprimendo i loro pensieri, leggendo le loro filastrocche preferite, dando voce a questa giornata dedicata ai diritti dei bambini e dell'infanzia.

Ringrazio, quindi, l'impiegata della biblioteca, la sig.ra Carmela Temporale, per il progetto realizzato con i bambini. E un ringraziamento anche al Gruppo La Cagnina Srl di Ivano La Cagnina e Dietro le Quinte di Aldo Miserandino per la loro preziosa disponibilità e collaborazione. La Cagnina e Miserandino ci hanno affiancato e a loro carico e quindi a titolo gratuito, si stanno occupando dell'illuminazione, segno che i sancataldesi hanno un cuore grande che pulsa ancora”. Interviene anche il sindaco Gioacchino Comparato: “Come amministrazione comunale siamo stati contentissimi di aderire all'iniziativa di Conadi. Come abbiamo sempre detto, i bambini non sono i cittadini del futuro, ma i cittadini del presente, e dobbiamo sempre sforzarci di progettare e organizzare una città a misura di bambino”.



