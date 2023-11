Salute 644

Giornata delle Cure Palliative, all'hospice di San Cataldo un momento di riflessione nel giorno di San Martino

Ecco come è possibile sostenere l'associazione "Amici dell'Hospice" che si occupa delle famiglie e dei loro cari

L’11 Novembre nella ricorrenza di San Martino, si celebra la Giornata Nazionale delle Cure Palliative. In questa circostanza il Responsabile dell’Hospice di San Cataldo, il dottore Giuseppe Mulè, ha organizzato un momento di riflessione che ha coinvolto gli operatori del reparto e i volontari dell’associazione Amici dell’Hospice di San Cataldo.

"Le cure palliative - spiega Giuseppe Mulè - sono l’insieme degli interventi farmacologici, psicologici, sociali e spirituali che vengono prestati ai pazienti e alle loro famiglie per migliorare la loro qualità della vita. Lo scopo delle cure palliative non è quello di accelerare né di ritardare la morte, ma di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine. I volontari nel nostro reparto hanno un ruolo di fondamentale importanza perché affiancano e supportano l’equipe con rispetto ed empatia facendo da tramite nelle relazioni con i familiari. È possibile sostenere l’Associazione Amici dell’Hospice di San Cataldo facendo delle donazioni o destinando il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi"

Per contattare l'Associazione Amici dell'Hospice chiamare ai numeri 0934/512329 o 334/7149628, mail: amicihospicesancataldo@gmail.com

Sostenere l'associazione è possibile donando il 5 per mille all'associazione. Cod fisc: 92060620850. Banca di Credito cooperativo Toniolo Iban: IT05K0895283421000000209560.



