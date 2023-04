Salute 64

Giornata dell'autismo, l'Asp di Caltanissetta promuove gli Open days per individuare precocemente i sintomi e intervenire

Tante le iniziative. Tra queste un percorso pilota di formazione gratuito con l'istituto comprensivo "Don Milani"

Redazione

01 Aprile 2023 08:29

Il 2 aprile si celebra nel mondo la Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite (Onu) nel 2007, che ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e il miglioramento dei servizi, contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora spesso sono vittime le persone con autismo e i loro familiari. Anche quest’anno, con particolare attenzione per il mese di aprile, la Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta, da sempre sensibile alla tematica dell’Autismo, si impegna ad avviare dei percorsi finalizzati ad aumentare l’inclusione ed il benessere delle persone con autismo, al fine di garantire i loro diritti. I servizi autismo dell’ASP di Caltanissetta (Responsabile, Dr.ssa D. Fasciana), che afferiscono al Dipartimento di Cure Primarie ed Integrazione Socio-Sanitaria, di cui è Direttore il Dr. G. Roccia, celebrano la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo con gli Open Days 2023, giornate dedicate e rivolte agli insegnanti delle scuole della provincia di Caltanissetta, previo appuntamento.

Un’équipe di professionisti sarà a disposizione per offrire consulenze relative:

- all’individuazione precoce degli indicatori del Disturbo dello Spettro dell’Autismo;

- all’intervento sui comportamenti problema;

Le giornate di Open Days sono previste nel mese di Aprile nei giorni di lunedì e giovedì presso i Servizi Autismo di Caltanissetta, Gela e San Cataldo.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare i seguenti numeri di telefono:

Sede di Caltanissetta in via Chiarandà n. 13 (tel: 0934 - 50 67 66 – 334/1164339);

Sede di Gela in Via Ascoli, n. 28 (tel: 0934 – 17 23 237);

Altra importante iniziativa per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo 2023 è l’avvio nel mese di aprile, anche nella sede di Caltanissetta, del “Progetto: Intervento di Supporto alla genitorialità nei Disturbi dello Spettro dell’Autismo” e a seguire del “ Progetto Siblings”, progetti già attivati da tempo presso il servizio autismo di Gela. Finalità del primo progetto è far sì che i genitori delle persone con disturbo dello spettro autistico possano incrementare le loro competenze genitoriali, partendo dalle loro risorse disponibili, sviluppando nuove capacità di problem solving funzionali alla relazione con i loro figli e con il partner. Obiettivo principale del “Progetto Siblings” è quello di sostenere le famiglie nelle sfide che anche gli altri figli sono chiamati ad affrontare a seguito delle fragilità legate all’esperienza di avere un fratello e/o una sorella con Diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo.

Inoltre, in linea con la Legislazione vigente che sottolinea la necessità di fornire ai servizi educativi formazione e supporto specifici, l’Asp di Caltanissetta intende avviare un percorso “pilota” di formazione gratuito, condiviso con il Dirigente Scolastico, indirizzato agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, sugli interventi “evidence based”, come l’Applied Behavior Analysis-Verbal Behavior (ABA/VB), considerata dalla letteratura scientifica internazionale la più efficace per insegnare comportamenti socialmente significativi e per ridurre comportamenti non desiderabili e, proprio per questo, suggerita nelle Linee Guida Nazionali e Internazionali. Auspichiamo che questa prima fase di collaborazione possa tradursi nel tempo in un’estensione più ampia di questo percorso formativo per definire interventi mirati a favorire un’integrazione degli interventi tra l’ASP di Caltanissetta e le scuole di tutto il territorio provinciale.



