Giornata dell'Autismo, l'Asp di Caltanissetta organizza open day e un percorso formativo

Il 2 Aprile si celebra nel mondo la Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo

Redazione

Per celebrare il 2 Aprile “Giornata della Consapevolezza dell’Autismo”, un aiuto concreto dall’ASP di Caltanissetta: Open Days e avvio di un percorso formativo dal titolo “Il progetto Individualizzato, dalla diagnosi alle traiettorie individuali. Il percorso verso l’Adultità della Persona con Autismo”.

Il 2 Aprile si celebra nel mondo la Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite (Onu) nel 2007 che ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e il miglioramento dei servizi, contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora spesso sono vittime le persone con autismo e i loro familiari. Per tutto il mese di Aprile, l’ASP di Caltanissetta si impegna ad avviare dei percorsi finalizzati ad aumentare l’inclusione e il benessere delle persone con autismo e garantire i loro diritti.

I Servizi Autismo che afferiscono al Dipartimento di Cure Primarie ed Integrazione Socio-Sanitaria celebrano la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo 2022, con Open Days nel mese di Aprile, rivolto alle scuole e alle famiglie, previo appuntamento. Un équipe di professionisti sarà a disposizione per offrire consulenze relative: - all’individuazione precoce degli indicatori del Disturbo dello Spettro dell’Autismo; - all’intervento sui comportamenti problema; Le giornate di Open Days sono previste dalle ore 9:00 alle ore 17:00, nei seguenti giorni: - lunedì 4 e 11 aprile presso la sede di Gela; - giovedì 7 e 14 aprile presso la sede di Caltanissetta;

Per fissare un appuntamento è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: Sede di Caltanissetta in via Chiarandà n. 13 (tel: 0934 - 50 67 66 – 334/1164339); Sede di Gela in Via Ascoli, n. 28 (tel: 0934 – 17 23 237); Altra importante iniziativa per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo 2022 è l’avvio giorno 12 Aprile di un percorso formativo dal titolo “Il progetto Individualizzato: dalla diagnosi alle traiettorie individuali. Il percorso verso l’Adultità della Persona con Autismo” rivolto al personale di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali che si occupano a vario titolo di persone con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) e delle strutture semiresidenziali “Dedicate” della regione Sicilia. Responsabile Scientifico del corso è il Dr. Gabriele Roccia, Direttore del Dipartimento di Cure Primarie ed Integrazione Socio Sanitaria dell’ASP di Caltanissetta, la cui parte organizzativa è curata dal CEFPAS. Docenti del corso sono: il prof. Roberto Keller – Psichiatra e Neuropsichiatra infantile, Direttore Responsabile del Centro Regionale Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta di Torino e il Dr. Sebastiano Antonino Musumeci - Neurologo Direttore di UOC di Neurologia, IRCCS Oasi Troina (EN). Il progetto di vita purtroppo risulta ancora molto carente, sia nella parte progettuale che nella parte applicativa, soprattutto per quanto riguarda l’età adolescenziale e la transizione verso l’età adulta. Per tale ragione, il corso voluto fortemente dalla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta rappresenta un percorso formativo essenziale per promuovere una presa in carico socio sanitaria più adeguata in età adulta della persona con autismo. Obiettivo generale del percorso formativo è quello di approfondire gli aspetti relativi alla costruzione del Progetto Individualizzato della persona adulta con autismo, ai fini della continuità di presa in carico e della definizione del progetto di inclusione sociale e lavorativa



