Giornata della donna, le biografie delle attiviste ascoltate dagli studenti della scuola media "Filippo Cordova" di Caltanissetta

Figura principale è stata quella della scrittrice Virginia Woolf ma gli alunni e le alunne hanno anche approfondito la presentazione di altre donne

08 Marzo 2023

Le biografie di tante attiviste, scienziate, studiose, donne che si spendono e si sono spese per rivendicare e difendere i diritti umani, video tematici dalla rete, interviste sono state il filo conduttore delle letture a cui hanno dato voce gli alunni della classe 3D, alla presenza delle classi 2C, 2E, 3E per un percorso di riflessione su temi di grande rilevanza civica e sociale nell'ottica di una didattica interdisciplinare che ha visto coinvolte diverse discipline e competenze, non ultime quelle nell'ambito delle nuove tecnologie per la didattica.

Così anche la scuola secondaria di primo grado “Filippo Cordova” di Caltanissetta, facente capo all'Istituto comprensivo “Don Milani”, di cui è dirigente scolastico Antonio Diblio, ha voluto partecipare alle numerose iniziative che si sono tenute in occasione della Giornata internazionale della donna.

Figura principale è stata quella della scrittrice Virginia Woolf ma gli alunni e le alunne hanno anche approfondito la prrsentazione di figure come quella dell'attivistaYasaman Aryani, detenuta in carcere in Iran per avere distribuito fiori su un treno ed aver invitato le donne alla libertà di pensiero e di espressione. Ed ancora è stato presentato l'intervento sul palco di Sanremo di Pegah Moshir Pour, attivista italiana di origini iraniane. Tratteggiate anche le biografie di donne come la partigiana Irma Bandiera e di tante donne del passato e del presente.

A guidare gli studenti le insegnanti Domenica Elena Spinelli e Maria Rosaria Ferro. Questi i nomi degli studenti che sono intervenuti: Alessia A., Alessio C., Carlotta F., Claudia F., Miriam G., Riccardo L., Vittoria L., Aurora L., Ginevra M., Beatrice S., Vittoria Z.



