Giornata del mare, la Capitaneria di porto di Gela incontra gli studenti dell'istituto Nautico

L’obiettivo dell’incontro è stata la sensibilizzazione delle giovani generazioni sulla rilevanza della problematica dell’inquinamento

Redazione

Nell’ambito del Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, indetto per l’anno scolastico 2021/2022, dal competente Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera, volto alla valorizzazione della “Giornata del mare” ed allo sviluppo della cultura del mare, personale della Capitaneria di porto di Gela si è recato presso l’Istituto Ettore Majorana per incontrare gli alunni dell’Istituto Nautico.

In tale contesto il tema principale della conferenza, incentrata sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino è stato l’inquinamento marino da idrocarburi. In particolare, si è discusso delle cause e delle azioni di monitoraggio preventive attuate dal Corpo, nonché quelle di sorveglianza ed accertamento delle violazioni da cui derivino danni per l’ambiente marino e costiero. L’obiettivo dell’incontro è stata la sensibilizzazione delle giovani generazioni sulla rilevanza della problematica dell’inquinamento e sulla tutela del bene marittimo, incoraggiandole a vivere da “Cittadini del Mare”. Segui la Guardia Costiera anche sui social Facebook, Instagram e Twitter.



