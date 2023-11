Eventi 137

Giornata contro la violenza sulle donne: al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta di scena "Ferite, oltre la paura"

La regina è di Aldo Rapè. Lo spattacolo sarà interpretato dalla compagnia Prima Quinta

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la società Primaquinta ed Aldo Rapè continuano il percorso di impegno su tematiche contemporanee e quanto mai attuali. "FERITE, oltre la paura" è un tentativo di narrare la paura ad alta voce, i silenzi che ci sono nei rapporti violenti, il prima ed il dopo, e la violenza che si cela troppo spesso anche dietro la parola. “Attraverso monologhi, brevi dialoghj, immagini sceniche, tenteremo di narrare forse l’inenarrabile, per cercare di fare un pò di rumore” ha detto Aldo Rapè.

La performance debutterà giorno 23 novembre alle ore 21 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta e poi comincerà una piccola tournée che porterà la compagnia in Sicilia ( Barrafranca, Gangi, Delia, Enna, Santa Maria di Licodia) e Portici (Napoli), in moltissime scuole. In scena Veronica D’Antoni, Ottavio Miuccio, Anastasia Pulvirenti, Norma Pulvirenti, tutti giovanissimi attori formatisi nei laboratori della stessa compagnia PRIMAQUINTA. Aiuto regia Monica Granatelli Coreografia a cura di Alba Bifarella

Info e prenotazioni: FB Prima Quinta Cell. 320.8110557

primaquinta.produzioni@gmail.com

23 Novembre 2023 h 21

Teatro Rosso di San Secondo - Caltanissetta

Biglietto euro 10,00 (intero) - 5,00 (ridotto)



