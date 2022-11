Attualita 233

Giornata contro la violenza sulle donne: a Caltanissetta il questore Ricifari incontra gli studenti del liceo "Ruggero Settimo"

La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna permanente contro la violenza di genere "Questo non è amore"

Redazione

Stamattina il Questore Emanuele Ricifari ha incontrato gli studenti del Liceo Classico Linguistico e Coreutico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna permanente contro la violenza di genere “Questo non è amore” che mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza ed in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati; le equipe di investigatori, psicologi e membri di associazioni che tutelano le donne forniscono notizie, sostegno e aiuto a chi decide di sottrarsi ad un mondo di brutalità che spesso coinvolge anche bambini.



