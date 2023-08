Cronaca 290

Giornalismo siciliano in lutto: è morto il collega Natale Bruno

Volto noto di Telecolor, aveva sulle spalle oltre 35 di carriera in cui aveva seguito alcuni dei più importanti fatti avvenuti nell'Isola: era anche corrispondente di Repubblica e scriveva per l'Agi

Giornalismo siciliano in lutto per l’improvvisa scomparsa di Natale Bruno, 59 anni, apprezzato collega catanese che da anni lavorava a Telecolor. Il cronista sarebbe stato stato stroncato nella notte da un infarto. Natale Bruno svolgeva questa professione da tanti anni, proprio a marzo di quest’anno aveva ricevuto dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia una medaglia per i 35 anni di iscrizione all’Albo: aveva seguito da vicino e riportato sempre con grande professionalità e dovizia di particolari i più grandi fatti avvenuti in Sicilia nella sua lunga carriera. Oltre a essere reporter e conduttore del tg di Telecolor, era corrispondente di Repubblica da Catania, scriveva anche per l’agenzia Agi e in passato aveva lavorato anche con il Giornale di Sicilia di Palermo.



