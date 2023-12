Attualita 147

Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni: "Finta beneficenza per i propri cachet"

Così la premier dal palco di Altreju. Di recente, all'influencer è stata comminata una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta"

Redazione

"Gli influencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari". Così la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi alla multa inflitta a Chiara Ferragni senza citarla, dal palco di Atreju.

In chiusura dei quattro giorni di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, la premier Giorgia Meloni ha fatto riferimento alla vicenda del Pandoro Balocco "griffato". Senza nominare direttamente Chiara Feragni, la presidente del consiglio ha detto: "Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari. Il vero modello da seguire è il modello di chi quella eccellenza italiana la inventa, la disegna, la produce, e tiene testa a tutti nel mercato globale solo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio".

Di recente, all'influencer è stata comminata una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" dopo l'iniziativa del Pandoro Balocco "griffato". L'imprenditrice avrebbe fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro con il logo Chiara Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione in questione (dal valore di 50mila euro) era invece già stata effettuata dalla sola Balocco mesi prima. All'azienda spetta ora una sanzione da 420mila euro.









