Attualita 235

Giochi online: la dimensione live spinge in avanti il settore

Una delle manifestazioni più evidenti di questa evoluzione è proprio lo streaming live dei giochi

Redazione

27 Dicembre 2023 09:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giochi-online-la-dimensione-live-spinge-in-avanti-il-settore- Copia Link Condividi Notizia

Negli ultimi anni, l'industria dei giochi online ha subito una trasformazione significativa grazie all'ascesa dei servizi che permettono di partecipare ai diversi passatempi in modalità live. Laddove una volta i giochi erano un'esperienza prevalentemente isolata e chiusa all'ambito domestico, infatti, ora l'elemento "live" sta diventando un pilastro fondamentale, portando nuovi livelli di coinvolgimento e interazione tra giocatori di tutto il mondo. Ma come si esprime questo cambiamento?



L'ascesa dello streaming e dei tornei online

Una delle manifestazioni più evidenti di questa evoluzione è proprio lo streaming live dei giochi, ossia una modalità di utilizzo dei giochi che si basa sulla trasmissione in tempo reale di dati da un server al dispositivo del giocatore. Ciò ha portato alla nascita di nuove opzioni di gioco come il multiplayer, basate sulla contemporanea presenza online di un elevato numero di utenti, pronti a condividere lo stesso scenario, a sfidarsi oppure a cooperare per raggiungere un obiettivo, in un contesto altamente dinamico e sociale. I MOBA sono stati, da questo punto di vista, una delle novità più importanti di questi anni, ma parallelamente hanno acquisito popolarità nuove forme di partecipazione ai giochi sportivi oppure ai tavoli di casino live online, grazie a sistemi che permettono di prendere parte a tornei e competizioni che coinvolgono giocatori da tutto il mondo, creando un contesto competitivo globale che va ben oltre le partite tra amici.



Non solo, il boom delle tecnologie streaming ha favorito anche un altro importante passaggio, che vede protagoniste piattaforme come Twitch e YouTube Gaming, che hanno trasformato giocatori esperti in veri e propri intrattenitori, pronti a trasmettere in diretta le loro sessioni di gioco in modo tale che gli spettatori possano apprezzare le loro abilità e creare una una connessione diretta tra chi gioca e chi guarda.

L'integrazione della Realtà Virtuale (VR) e dell'Intelligenza Artificiale (IA)

La dimensione live dei videogame si sta estendendo anche attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate come la Realtà Virtuale (VR) e l'Intelligenza Artificiale (IA). I giochi VR, per esempio, offrono un livello di immersione senza precedenti, permettendo ai giocatori di vivere esperienze che sembrano al di là dei confini del mondo virtuale, ma la loro efficacia non sarebbe la stessa senza una tecnologia di base che permette di inviare e ricevere dati in tempo reale. Allo stesso modo, l'IA sta contribuendo a rendere i giochi online più dinamici, adattandosi al comportamento del giocatore e offrendo sfide personalizzate, un aspetto questo particolarmente diffuso proprio nei già citati MOBA e giochi di casino.

L'introduzione delle modalità live ha inoltre portato con sé un maggiore senso di comunità nel mondo dei giochi online, grazie a funzionalità di chat live, commenti in tempo reale e alla partecipazione diretta ai tornei, che hanno trasformato l'esperienza di gioco da un'attività isolata a un evento condiviso. I giocatori, insomma, non sono più semplici spettatori ma sono diventati parte integrante dell'azione. L'avvento delle tecnologie live ha dunque portato una ventata di freschezza e innovazione nel mondo dei giochi online, con prospettive molto interessanti in termini di futuri sviluppi che potrebbero spingere ancora più in avanti il settore. Per i giocatori di tutto il mondo, la dimensione live rappresenta ormai infatti non solo un modo di giocare ma una vera e propria modalità di connessione con una comunità globale che condivide la stessa passione.



Negli ultimi anni, l'industria dei giochi online ha subito una trasformazione significativa grazie all'ascesa dei servizi che permettono di partecipare ai diversi passatempi in modalità live. Laddove una volta i giochi erano un'esperienza prevalentemente isolata e chiusa all'ambito domestico, infatti, ora l'elemento "live" sta diventando un pilastro fondamentale, portando nuovi livelli di coinvolgimento e interazione tra giocatori di tutto il mondo. Ma come si esprime questo cambiamento? L'ascesa dello streaming e dei tornei online Una delle manifestazioni più evidenti di questa evoluzione è proprio lo streaming live dei giochi, ossia una modalità di utilizzo dei giochi che si basa sulla trasmissione in tempo reale di dati da un server al dispositivo del giocatore. Ciò ha portato alla nascita di nuove opzioni di gioco come il multiplayer, basate sulla contemporanea presenza online di un elevato numero di utenti, pronti a condividere lo stesso scenario, a sfidarsi oppure a cooperare per raggiungere un obiettivo, in un contesto altamente dinamico e sociale. I MOBA sono stati, da questo punto di vista, una delle novità più importanti di questi anni, ma parallelamente hanno acquisito popolarità nuove forme di partecipazione ai giochi sportivi oppure ai tavoli di casino live online, grazie a sistemi che permettono di prendere parte a tornei e competizioni che coinvolgono giocatori da tutto il mondo, creando un contesto competitivo globale che va ben oltre le partite tra amici. Non solo, il boom delle tecnologie streaming ha favorito anche un altro importante passaggio, che vede protagoniste piattaforme come Twitch e YouTube Gaming, che hanno trasformato giocatori esperti in veri e propri intrattenitori, pronti a trasmettere in diretta le loro sessioni di gioco in modo tale che gli spettatori possano apprezzare le loro abilità e creare una una connessione diretta tra chi gioca e chi guarda. L'integrazione della Realtà Virtuale (VR) e dell'Intelligenza Artificiale (IA)

La dimensione live dei videogame si sta estendendo anche attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate come la Realtà Virtuale (VR) e l'Intelligenza Artificiale (IA). I giochi VR, per esempio, offrono un livello di immersione senza precedenti, permettendo ai giocatori di vivere esperienze che sembrano al di là dei confini del mondo virtuale, ma la loro efficacia non sarebbe la stessa senza una tecnologia di base che permette di inviare e ricevere dati in tempo reale. Allo stesso modo, l'IA sta contribuendo a rendere i giochi online più dinamici, adattandosi al comportamento del giocatore e offrendo sfide personalizzate, un aspetto questo particolarmente diffuso proprio nei già citati MOBA e giochi di casino. L'introduzione delle modalità live ha inoltre portato con sé un maggiore senso di comunità nel mondo dei giochi online, grazie a funzionalità di chat live, commenti in tempo reale e alla partecipazione diretta ai tornei, che hanno trasformato l'esperienza di gioco da un'attività isolata a un evento condiviso. I giocatori, insomma, non sono più semplici spettatori ma sono diventati parte integrante dell'azione. L'avvento delle tecnologie live ha dunque portato una ventata di freschezza e innovazione nel mondo dei giochi online, con prospettive molto interessanti in termini di futuri sviluppi che potrebbero spingere ancora più in avanti il settore. Per i giocatori di tutto il mondo, la dimensione live rappresenta ormai infatti non solo un modo di giocare ma una vera e propria modalità di connessione con una comunità globale che condivide la stessa passione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare