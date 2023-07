Cronaca 265

Giochi e slot, bar di Niscemi con 2 apparecchi non conformi: multa da 544.000 euro

Durante il controllo da parte della polizia è emerso che le apparecchiature non erano collegate alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Nell’ambito dei controlli amministrativi dettati dalle direttive ministeriali, finalizzati al contrasto ed al rispetto delle disposizioni concernenti l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento, condivise con il Prefetto di Caltanissetta e, ribadite con ordinanza del Questore Giusy Agnello, personale della Polizia di Stato in forza al Commissariato di P.S. di Niscemi, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha proceduto al controllo amministrativo di un locale, nello specifico un Bar, al cui interno veniva accertata l’installazione di nr. 2 apparecchi non conformi alla vigente normativa e non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seguito dell’accertamento venivano contestate diverse sanzioni amministrative per un totale di circa € 544.000 circa.



