Giocattoli e libri ai bimbi meno fortunati: l'Ascom Sicilia Caltanissetta organizza iniziativa insieme ad associazione "Dona X un sorriso"

Chiunque desideri rendere felice un bambino potrà acquistare un giocattolo o un libro presso i negozi aderenti all’iniziativa e lasciarlo "sospeso"

Redazione

“Giocattoli e libri sospesi” Iniziativa di carattere solidale dell’Ascom Sicilia Caltanissetta in collaborazione con l’Associazione “Dona X un sorriso” per donare giocattoli e libri ai bambini meno fortunati. Il Natale è il periodo dell’anno in cui piccoli gesti di solidarietà possono dare tranquillità e serenità anche a chi sta vivendo un momento difficile ma anche permettere a chi regala un giocattolo di godere dello spirito natalizio. Chiunque desideri rendere felice un bambino potrà acquistare un giocattolo o un libro presso i negozi aderenti all’iniziativa e lasciarlo “sospeso”. I giocattoli e i libri raccolti verranno distribuiti, il giorno della Befana, ai bambini con la collaborazione dell’associazione “Dona X un sorriso”.

I punti vendita aderenti all’iniziativa sono: Toys Planet Via due Fontane 10 Caltanissetta, Disneyland Giocattoli Giocheria Via Don Minzoni 185 Caltanissetta, Regalandia Via G. Borremans 15, Ubik Via Kennedy 9, Librerie Lachina Via Fra Giarratana 56, Casa Editrice Sciascia Via Edmondo de Amicis 91 a Caltanissetta. All’interno sono a disposizione salvadanai dove, chi vuole, potrà lasciare un’offerta che verrà utilizzata per l’acquisto di libri e giocattoli. Salvadanai sono a disposizione per le offerte nelle seguenti attività:

Tabaccheria Piemonte Viale della Regione 90, Farmacia Bonasera Dr. Vincenzo Via Edmondo de Amicis 61,

Parafarmacia Dott.ssa M. Scarpulla Via F. Turati 110, Torrefazione Caffè Ginevra Viale della Regione 160,

Sale & Pepe Via Gigino Gattuso 43, Calos Viale Sicilia 57 a Caltanissetta Infine, sono state realizzate due ceste natalizie, con prodotti di aziende del territorio. Le ceste saranno messe all’asta online attraverso i canali social di MagicLizard, azienda leader di prodotti da collezione “Magic: The Gathering” e “Pokémon”, ed in vari gruppi facebook di riferimento delle community, ed il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di giocattoli e libri.

I prodotti sono stati offerti da: I Mori C.da Savarino Caltanissetta, Sapor Divino Via Xiboli 58 Caltanissetta, Torronificio Geraci Via C. Pulci 10 Caltanissetta, Olio Arkè C/da Grottadacqua Serradifalco, Forno Santa Rita Borgata Santa Rita Caltanissetta, Bottega Rizzo Antipasti Siciliani Via dell’Innovazione 3 Zona Industriale Caltanissetta, Caffè Ginevra Torrefazione Via L. Greco 1 Zona Industriale Caltanissetta, Azienda Agricola Miccichè Contrada Comunelli Caltanissetta.

Acqua & Sapone ha collaborato per la realizzazione della festa della Befana. La portavoce di Ascom Sicilia Caltanissetta, Laura Ginevra, ringrazia tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa e tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.



