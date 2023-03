Cronaca 1927

Giocatori del Villarosa aggrediscono arbitro al termine della partita, squalifiche per anni. Il video

Al termine della partita l'arbitro è stato prima strattonato, tanto che gli è stata strappata la maglia, per poi essere rincorso e fermato mentre tentava di uscire

Rita Cinardi

Scene di violenza incommentabili quelle che si sono verificate alla fine della partita di calcio, nella categoria Promozione, tra il Villarosa e il pro Falcone, sabato 4 marzo. Immagini da dimenticare quelle con protagonisti, in negativo, i giocatori del Villarosa che hanno aggredito il direttore di gara impedendogli di uscire dallo stadio. Al termine della partita l'arbitro è stato prima strattonato, tanto che gli è stata strappata la maglia, per poi essere rincorso e fermato mentre tentava di uscire dal campo da un calciatore che lo ha preso per la testa. Nel video si sentono chiaramente le urla contro l'arbitro e nessuno che chieda agli aggressori di smetterla. In seguito l'arbitro avrebbe preso anche un pugno al volto. Queste le sanzioni inflitte al Villarosa dal giudice sportivo: 5 anni di squalifica per 2 giocatori; 3 anni per un altro giocatore; 5 giornate per altri due. Il mister è stato squalificato fino al 30 aprile. Ad altri dirigenti della squadra diverse settimane di squalifica.



