Cronaca 1721

Giocatore della Sancataldese uccise la compagna, nella lista testi della difesa c'è Maria De Filippi

L'ex giocatore Padovani voleva partecipare al programma "Uomini e donne"

Redazione

26 Aprile 2023 18:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giocatore-della-sancataldese-uccise-la-compagna-nella-lista-testi-della-difesa-ce-maria-de-filippi Copia Link Condividi Notizia

Giovanni Padovani, il killer di Alessandra Matteuzzi, voleva partecipare al programma ‘Uomini e donne’. Questo almeno secondo il suo avvocato, Gabriele Bordoni, che ha indicato nella lista testi la celebre conduttrice Maria De Filippi. Il processo sull'omicidio di Sadra partirà il 3 maggio davanti alla Corte di assise di Bologna. Imputato l'ex fidanzato della 56enne, Giovanni Padovani, 27 anni, calciatore. In particolare, l’avvocato Bordoni, chiede ai giudici di ascoltare la De Filippi in dibattimento sui contatti avuti dal suo assistito con la direzione del programma televisivo 'Uomini e donne’ fino al 23 agosto 2022, il giorno dell'omicidio.

In particolare quel pomeriggio, spiega l'avvocato Bordoni, Padovani ebbe un contatto telefonico con la trasmissione "per dare la disponibilità a partecipare alle preselezioni” come concorrente, per la settimana dopo. “Questo dimostrerebbe che stava facendo programmi per i giorni successivi e non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera”.

Bordoni spiega di aver chiesto alla trasmissione, fin qui invano, un riscontro di quel contatto e del suo contenuto ed è questo il motivo per cui si è risolto a chiedere di sentire la conduttrice. La difesa Padovani ha chiesto anche alla Corte di disporre accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato e sulla sua capacità di partecipare al processo. Tra i testimoni ci sono anche i consulenti di parte, la psicologa Manuela Bargnesi e lo psichiatra Alessandro Meluzzi (Il Resto del Carlino).



Giovanni Padovani, il killer di Alessandra Matteuzzi, voleva partecipare al programma ?Uomini e donne'. Questo almeno secondo il suo avvocato, Gabriele Bordoni, che ha indicato nella lista testi la celebre conduttrice Maria De Filippi. Il processo sull'omicidio di Sadra partirà il 3 maggio davanti alla Corte di assise di Bologna. Imputato l'ex fidanzato della 56enne, Giovanni Padovani, 27 anni, calciatore. In particolare, l'avvocato Bordoni, chiede ai giudici di ascoltare la De Filippi in dibattimento sui contatti avuti dal suo assistito con la direzione del programma televisivo 'Uomini e donne' fino al 23 agosto 2022, il giorno dell'omicidio. In particolare quel pomeriggio, spiega l'avvocato Bordoni, Padovani ebbe un contatto telefonico con la trasmissione "per dare la disponibilità a partecipare alle preselezioni" come concorrente, per la settimana dopo. "Questo dimostrerebbe che stava facendo programmi per i giorni successivi e non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera". Bordoni spiega di aver chiesto alla trasmissione, fin qui invano, un riscontro di quel contatto e del suo contenuto ed è questo il motivo per cui si è risolto a chiedere di sentire la conduttrice. La difesa Padovani ha chiesto anche alla Corte di disporre accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato e sulla sua capacità di partecipare al processo. Tra i testimoni ci sono anche i consulenti di parte, la psicologa Manuela Bargnesi e lo psichiatra Alessandro Meluzzi (Il Resto del Carlino).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare